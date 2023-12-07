أحلام: عادل إمام يستحق لقب فخر العرب

عادل إمام، عبرت المطربة الإماراتية أحلام عن مدى حبها وتقديرها للزعيم عادل إمام.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: يستحق فخر العرب عادل إمام".

وفي وقت سابق طرحت قناة أبو ظبي برومو برنامج الفنانة الإماراتية أحلام ، الذي تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل.

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” وتستضيف خلاله أحلام كوكبة من نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي.

حفل أحلام في أبو ظبي

وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

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وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".