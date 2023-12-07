تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟
أعربت الفنانة عبير صبري عن حزنها بسبب الأحداث الجارية في فلسطين واستمرار القصف على غزة.
قالت عبير صبري في منشور لها على حسابها بموقع إنستجرام "الحياة بقت تسد النفس مهما بنحاول نعيش ونكمل يومنا وأعمالنا مناخ محبط".
وتابعت "كل يوم أسوأ من اللي قبله المشاهد اللي بنشوفها كل يوم للقتل والدم والتفجير وحزن النساء وقهر الرجال والظلم وبكاء وموت الأطفال والتشريد والتخويف والتجويع".
وأضافت "في أكبر الكوابيس الواحد مكانش يتخيل يشوفها مابالك باللي عايشها سكان غزة بكل ألم وعذاب لايطيقه البشر يوميا..آخر القصة الصعبة دي أيه يارب".
وعن دعمها للشعب الفلسطيني قالت "سأتحدث عنهم وإن لم يتبق غيري يتحدث سأقاطع وإن لم يبق غيري مقاطع".
في هذا السياق، كانت عبير صبري حلت ضيفة على الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج "مساء الإمارات" والذي يعرض على قناة الظفرة وتحدثت عن شخصية "نيرمين" التي قدمتها في مسلسل "جميلة" الموسم الرمضاني الماضي ووصفتها بأنها شخصية أيقونية وستظل خالدة في تاريخ الدراما المصرية من الشخصيات النسائية.
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