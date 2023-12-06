رد قوي من حماس على بايدن بعد تبني المزاعم الإسرائيلية بارتكاب عنف جنسي واغتصاب أسيرات

غزة الآن، استنكرت حركة حماس تبني الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للاتهامات الإسرائيلية بارتكاب الحركة "عنفًا جنسيًّا واغتصابًا" أثناء هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقالت الحركة في بيان: "نستنكر بشدَّة تبني الرئيس الأمريكي بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام مقاومينا الأبطال زورًا بارتكاب "عنف جنسي واغتصاب" أثناء معركة طوفان الأقصى في يوم السابع من أكتوبر، ونعده سقوطًا أخلاقيًّا جديدًا لرئيس يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية، التي لا تجعله يردد تفاهات واتهامات جوفاء لا أساس لها من الصحة سوى اتباع البروباجندا الصهيونية الرخيصة".

Advertisements

جريمة حرب الإبادة والتطهير

وأضافت: "تكرار هذا الكذب المفضوح سلوك صهيوني يهدف للتغطية على جريمة حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال النازي المجرم ضد شعبنا بالغطاء والسلاح الأمريكي، ومحاولة لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة للمحتجزين لديها، الأمر الذي أربك حسابات العدو وداعميه".

شيطنة المقاومة

ودعت الحركة وسائل الإعلام العالمية إلى تحري الدقة، لكشف "زيف المزاعم الصهيونية الجديدة، كما حصل مع أكاذيب ومزاعم قطع رؤوس الأطفال أو استخدام مستشفى الشفاء كمركز قيادة وسيطرة للمقاومة، وغيرها من الأكاذيب التي ثبت بطلانها ولا يخجل بايدن وأعضاء إدارته من ترديدها".

واعتبرت "حماس" في وقت سابق أن اتهامها بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين هو "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

مزاعم اغتصاب الأسيرات فى غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تعمل في خانيونس وتقاتل بتصميم، مدعيا: "سمعت شهادات من المحتجزين المفرج عنهم عن انتهاكات حدثت لهم خلال فترة الاحتجاز في غزة، كما التقينا أبناء عائلات المختطفين ونعمل من أجل إعادة جميع المختطفين من العسكريين والمدنيين".

وزعم نتنياهو: "هناك فظاعات حدثت للمحتجزات في غزة والمنظمات الدولية لم تتحدث عن هذا الأمر، نجحنا في استعادة 110 من المختطفين من خلال العملية البرية وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة البقية"، وذلك علي حد قوله.

وبدا واضحًا أن هناك كذبة جديد تصاغ الآن بمعرفة الثنائى بايدن ونتنياهو عن اغتصاب الأسيرات في غزة، بهدف تحريض الرأي العام الدولي ضد المقاومة الفلسطينية، ويساعدهم في الأمر وسائل إعلام غربية، لتبرير العدوان على القطاع.

وتتبع أمريكا وإسرائيل ذات النهج في الترويج لأكذوبة اغتصاب الأسيرات في غزة، بنفس النهج إبان عملية طوفان الأقصى حينما ردد الرئيس الأمريكي شخصيًّا مزاعم اتضح زيفها حول ذبح الأطفال واغتصاب النساء فى مستوطنات غلاف غزة.