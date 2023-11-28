بينهن عهد التميمي، من هن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا

أعلنت شبكة وقناة “روسيا اليوم” قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا في الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة التبادل بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية.

قائمة الأسيرات اللواتي ستفرج عنهن

وحسب القائمة، يبلغ عدد الأسيرات 50 أسيرة وعليه سيتم الإفراج أيضا اليوم وغدا عن عشرة من الأشبال الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في قرارها.

والأسيرات هن:

ازدهار محمد حوراني / الداخل أميمة عبد الله بشارات / الضفة أحلام إبراهيم مصاروة / الداخل آيات سعيد عثاملة / الداخل آية أحمد خطيب / الداخل آية جلال تميمي / القدس آلاء شكري شحادة / الداخل أماني جمال عثمان / الضفة أسيل حسين سويطات / الداخل أسيل سميح خضر / الضفة أسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخل أسماء حسن أبو تكفة / الضفةً دانا يوسف خوري / الداخل دانيا صقر حناتشة / الضفة هالة عمر غنام / القدس هديل باسم محمد / الداخل هيا نشأت حاج يحيى / الداخل هنادي محمد جبر مكاوي / القدس خديجة أحمد أبو غالية / القدس خلود نضال شتيوي / الضفة حنين أكرم المساعيد / الضفة حنين فيصل الزرو / الداخل ياسمين يوسف قدورة / الداخل لما الفاخوري / الضفة لميس ماهر أبو عرقوب / الضفة لانا نادر أبو صلاح / الداخل تمارا معمر حسين ابو لبن / القدس مايا زياد يونس / الداخل ميرفت منير حشيمة / القدس منال سعيد دودين / الضفة ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس مريم محمود سلهب / الضفة ندين منيف شبلي / الداخل نوال محمد فتيحه / القدس صابرين علي عطاونة / الداخل سجى عودة اطرش / الداخل سهير إسماعيل برغوثي / الضفة عدن إبراهيم الطوري / الضفة عهد باسم تميمي / الضفة فاطمة شاهر بلعوم / الضفة فيروز حسن سلامة / القدس ربا فهمي عاصي / الضفة ريتا سليم مراد / الداخل رنا محمد سويلات / الداخل رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة شذى محمد برغوثي / الضفة شهد حمد سويطات / الداخل شيماء أحمد هندي / القدس شاتيلا سليمان عيادة / الداخل ثريا محمود أبو الهوى / القدس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.