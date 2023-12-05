الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم المعسكر التدريبي مدينة العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي،فيتو

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني بعنوان "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، والذي نظمه معهد بحوث الإلكترونيات، بمُشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المُهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك بمقر المعهد.

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم المعسكر التدريبي الثاني بعنوان "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"

بدأت الجلسة الافتتاحية للمعسكر، بكلمة للدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، وأكدت خلالها أن تنظيم المعسكر التدريبي الثاني جاء في إطار النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الأول، والذي شارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، والذين تلقوا تدريبًا على المهارات اللازمة لإدارة الأفكار والمُخرجات التقنية في مجال الإلكترونيات والاتصالات والطاقة.

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التعريف بالخدمات المقدمة من المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا للباحثين ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة

وأوضحت د. شيرين أن المعسكر التدريبي الثاني يهدف إلى تأهيل الشباب المصري في مجال الإلكترونيات والاتصالات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيرة إلى أن المعهد يحرص على تنظيم مثل هذه المعسكرات التدريبية بشكل مستمر؛ للمساهمة في بناء جيل من الشباب المُبدع والمُبتكر؛ ليكونوا قادرين على مُواكبة التطورات المُتسارعة في مجال التكنولوجيا.

واستعرض المعسكر قصص نجاح بعض الشركات الناشئة، والتي يوفر لها المعهد الدعم اللازم والاستشارات الفنية والإدارية والقانونية التي تعتبر الأسس الهامة لنجاح تلك الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها وخدماتها والتواصل مع المستثمرين والشركاء المُحتملين وانطلاقها للسوق المحلي والدولي.

وتعد شركة "RFBOX for Engineering and Consultation" واحدة من الشركات الناشئة الناجحة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات (STPERI) والتي تخضع للإشراف الفني من معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د. هيثم حسين عبدالله الأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروية بالمعهد، وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك أنظمة شبكات المحمول والواي فاي، وأنظمة البث اللاسلكي، وتعمل في تصنيع أجهزة شفط النفايات الصلبة وبطاريات الليثيوم بمختلف أحجامها ومختلف التطبيقات مثل بطاريات محطات المحمول وأجهزة الـ UPS والمركبات الخفيفة مثل سيارات الجولف وسيارات Minicars والدراجات الكهربائية والاسكوترات وألعاب الأطفال والأجهزة الطبية وبطاريات الطاقة الشمسية وغيرها من الأجهزة والمُعدات التي تعتمد علي أنظمة تخزين الطاقة، وفازت الشركة مؤخرًا بجائزة المدن الذكية في مُلتقى الابتكار "Innovation Arena Award" عن مشروعها "نظام اتصالات لاسلكي لدعم المدن الذكية".

كما يتم تقديم الدعم لشركة رنكر للتكنولوجيا الرقمية " Rnker" من قبل المدينة العلمية، والتي قامت بتصميم تطبيق إلكتروني رياضي يُستخدم في ١٨١ دولة؛ ويهدف التطبيق الإلكتروني للشركة إلى حساب التصنيف الرياضي الحالي والمُستقبلي والتوقع بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف في بعض الرياضات مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني، تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش التدريبية، والتي تناولت أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المُعزز، والواقع الافتراضي، وشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن زيارات ميدانية إلى بعض الشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات والاتصالات.

وفي ختام فعاليات المعسكر التدريبي، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ومعرفة أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات.

وعلى هامش الفعاليات، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد تقديم خدمات واستشارات فنية ودعم لوجيستي واستضافة لفريق "رسايكل - RCYKL"، كأول عقد يتم توقيعه بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتعاقد الثاني علي مستوي المدينة العلمية.

وأوضحت د. شيرين عبدالقادر أن توقيع عقد استضافة لفريق العمل الذي يستهدف إنشاء شركة، جاء تنفيذًا للخطة الإستراتيجية للمعهد، والتي من أهدافها جعل مدينة العلوم بيئة مُحفزة وداعمة للتميز في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية.

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