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أخبار مصر

ندب صبحي حسانين مستشارًا لوزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية

صبحي حسانين،فيتو
صبحي حسانين،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب د. محمد صبحي حسانين الأستاذ المُتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، للعمل مستشارًا للوزير للأنشطة الرياضية لمدة عام.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب صبحي حسانين مستشارًا للوزير للأنشطة الرياضية

جدير بالذكر أن الدكتور صبحي حسانين شغل العديد من المناصب منها، منصب النائب الأول لرئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، ورئيس اتحاد دول شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، وعميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الأسبق، ورئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات سابقًا، ورئيس الاتحاد الرياضي للمدارس المصرية الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وعضو اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، ومستشار مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، ورئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلي للجامعات الأسبق، ورئيس الاتحادين المصري والعربي لرياضة الرماية بالقوس والسهم الأسبق، وأستاذ القياس والتقويم الرياضي بكليات التربية الرياضية، ورئيس اللجنة العليا للبطل البارالمبي مصر.

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الاتحاد الرياضي للمدارس المصرية 

كما يمتلك نحو (٣٠) مؤلفًا علميًا في مجالات علوم الرياضة، وأكثر من (٥٠) بحثًا علميًا منشور في مجلات ودوريات مُعتمدة محلية وعالمية، وعضو لجنة تحكيم في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (الإمارات)، وعضو لجنة تحكيم في جائزة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (البحرين)، كما حصل على جوائز علمية عديدة منها جائزة الأمير فيصل الدولية للبحث العلمي في المجال الرياضي عام ٢٠٠٠، وجائزة جامعة حلوان للعلوم الاجتماعية عام ٢٠١٨.

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