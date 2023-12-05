الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة (فيديو)

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.


ومن جانبه أكد جيش الاحتلال: "مقاتلاتنا هاجمت مواقع وبنى تحتية وعسكرية تابعة لحزب الله ردًّا على إطلاق نار الليلة الماضية"، وفقًا لما أعلنته فضائية "الجزيرة" في خبر عاجل لها.


وشنت قوات الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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ونفذت جـرافات الاحتلال عملية تدمير واسعة للبنية التحتية في جنين ومخيمها.

 

خريطة إسرائيلية

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تحدد نحو رُبع مدينة خان يونس باللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق التي لا بد من إخلائها.

وشملت الخريطة ثلاثة أسهم تشير إلى الجنوب والغرب، مما يعني مطالبة السكان بالتحرك باتجاه البحر المتوسط ومدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وحزم سكان مدينة خان يونس في غزة أمتعتهم وتوجهوا نحو رفح. وكان معظمهم يسيرون على الأقدام مرورا بالمباني المدمرة.

 

إخلاء مستودعات الصحة العالمية

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بضرورة نقل إمداداتها من مستودعين طبيين تابعين لها في جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات العسكرية ستحول دون القدرة على استخدامهما.

وناشد جيبريسوس إسرائيل سحب الأمر واتخاذ "كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".

 

القضاء على حركة حماس

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يوآف جالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيقاتل في قطاع غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير والقضاء على حركة حماس، وذلك في تصريحات لشبكة «ABC» الأمريكية.

وكشفت تقارير عبرية، أمس الإثنين، عن تلقي 2000 جندي في جيش الاحتلال علاجًا نفسيًّا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تم تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة على أنهم مصابون جراء المعارك منذ 7 أكتوبر وأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية".

وأضافت أن "ما بين 75 إلى 80 بالمئة من هؤلاء الـ 2000 جندي ومجندة ممن تم تصنيفهم كمصابين في المعركة، قد تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم".

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