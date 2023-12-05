الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

50 مركبة عسكرية إسرائيلية و4 جرافات تقتحم جنين والمقاومة ترد

جرافات قوات الاحتلال،
جرافات قوات الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أفادت فضائية "الجزيرة"، في خبر عاجل لها، أن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية ترافقها 4 جرافات تقتحم جنين وسط إطلاق نار ومواجهات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية.


وأكدت أن قوات جيش الاحتلال احتلت عددًا من المباني في مدينة جنين وأطراف المخيم وتنشر فرق القناصة بداخلها، موضحة أن اشتباكات عنيفة نشبت بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها وتنشر فرق القناصة بداخلها.

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القضاء على حركة حماس

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يوآف جالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيقاتل في قطاع غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير والقضاء على حركة حماس، وذلك في تصريحات لشبكة «ABC» الأمريكية.

وكشفت تقارير عبرية، أمس الإثنين، عن تلقي 2000 جندي في جيش الاحتلال علاجًا نفسيًّا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تم تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة على أنهم مصابون جراء المعارك منذ 7 أكتوبر وأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية".

وأضافت أن "ما بين 75 إلى 80 بالمئة من هؤلاء الـ 2000 جندي ومجندة ممن تم تصنيفهم كمصابين في المعركة، قد تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم".

 

2000 جندي في جيش الاحتلال يتلقون العلاج النفسي

وبحسب الهيئة، "يتم تعريف المصاب في أرض المعركة على أنه جندي تعرض لحدث مثل إطلاق نار أو مواجهة أو إصابة أو كان شاهدًا لإصابات خطرة ومشاهد خطرة لآخرين، مما أدى إلى تراجع في مستوى أدائه".

وتابعت: "يمكن أن يتجلى الضرر على المستوى الوظيفي في ردود الفعل لديه مثل الانزواء أو الصمت أو القلق أو التوتر أو الشعور العام الصعب الذي يلازم الجندي في مثل هذه الحالات".

وبيّنت الهيئة أنه "كجزء من إجراءات التعامل مع الأمر ومبدأ العلاج النفسي التي حددتها هيئة الأطباء في الجيش، يستحسن إعادة الجندي المصاب إلى النشاط والمشاركة في أسرع وقت".

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الهجوم البري على غزة قطاع غزة حركة حماس وزير الدفاع في دولة الاحتلال

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