جرافات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ تدمير وتجريف البنية التحتية بمدينة جنين

حرب غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تدمير وتجريف بنى تحتية ومنشآت بعد اقتحامها مدينة جنين وأطراف المخيم.

طلب واشنطن من إسرائيل

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

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حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، موضحة: "لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

نصيحة أمريكا لإسرائيل

وأضافت: "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة".



عمليات الإخلاء جنوب قطاع غزة

وتابعت: "رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدًا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، ونعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا".

تصاعد الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت

وتصاعد الخلاف داخل حكومة الاحتلال بات الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العبرية يوميًّا، خاصة بعدما زاد حدته وظهر للعلن خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ شهرين.

وتحدثت تقارير عبرية مؤخرًا عن أن الحرب على غزة ساهمت في تعميق الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت واحيت الأزمة القديمة بين الطرفين والتي أدت لإقالة وزير الدفاع من منصبه ثم العودة في القرار من جديد على خلفية أزمة احتجاجات قانون السلطة القضائية في قبل أشهر.