الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

لاجئات فلسطينيات،
لاجئات فلسطينيات، فيتو

غزة الآن، قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إسرائيل إلى سحب الأمر "واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".

Advertisements

منظمة الصحة العالمية تقرر إخلاء مستودعاتها

ونفت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي فرع من وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان أن تكون قد طلبت من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودعات، وقالت إنها أوضحت ذلك لممثلي الأمم المتحدة. ولم تخض في التفاصيل.

وقالت شانون باركلي من فريق منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي إن موظفي المنظمة في غزة تمكنوا من "استكمال جزء من عملية إخلاء المستودع إلى منشأة جديدة".

 

تفشي الأمراض على نطاق واسع

وحذر أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المؤتمر الصحفي من أن تكثيف إسرائيل للعمليات البرية العسكرية في جنوب غزة، خاصة في خان يونس، سيمنع الآلاف على الأرجح من الحصول على الرعاية الصحية.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يشعرون بالقلق إزاء تفشي الأمراض على نطاق واسع في ظل عدم قدرة الكثيرين من سكان غزة على الحصول على مياه نظيفة بالإضافة إلى الصرف الصحي.

وذكر المنظري أن منظمة الصحة العالمية لاحظت زيادة في انتشار الأمراض المعدية في غزة، مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والجرب واليرقان والإسهال والإسهال المصحوب بدم.

وقال الدكتور ريتشارد برينان من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن مسؤولي الصحة قلقون أيضا بشأن التهاب الكبد (هـ)، الذي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق المياه الملوثة ويشكل خطرا بوجه خاص على النساء الحوامل.

وأضاف برينان أن القطاع الصحي في غزة شهد "تدهورًا هائلًا" إذ يعمل حاليًّا 18 مستشفى، مقارنة مع 36 مستشفى قبل الحرب. وتلك المستشفيات المفتوحة تعمل بأقل من طاقتها بكثير.

وقال "لذلك فإن قدرتنا على تلبية الاحتياجات تتراجع، تمامًا كما تتزايد تلك الاحتياجات".

الأونروا: 80% من سكان قطاع غزة نزحوا داخليا

مقتل جندي بجيش الاحتلال يحمل الجنسية البريطانية في معارك غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان منظمة الصحة العالمية جنوب قطاع غزة حماية المدنيين وزارة الدفاع الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة خان يونس

مواد متعلقة

الأونروا: 80% من سكان قطاع غزة نزحوا داخليا

مقتل جندي بجيش الاحتلال يحمل الجنسية البريطانية في معارك غزة

الصحة العالمية تكشف عن أمر خطير جنوب غزة وتحذر من انهيار النظام الصحي

تصاعد الخلافات داخل إسرائيل، العدوان على غزة يكتب نهاية وشيكة لحكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

الذكرى 106 لميلاد "عبلة السينما المصرية"، سبقت عمر الشريف إلى العالمية، وزورت من أجل التمثيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة (فيديو)

تصل إلى حد الضباب، تحذير من الشبورة المائية

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

آخرهم عبد الغفور، فنانون توفوا في حوادث سير.. عمر خورشيد وأسمهان ومخلص البحيري من مصر، وجورج الراسي وياسر المصري من لبنان والأردن

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ضبط 30 ألف لتر بنزين بغرض البيع بالسوق السوداء بمركز أبو حمص بالبحيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية