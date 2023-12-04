الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نيويورك تايمز: أكثر من نصف مساحة قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ما يزيد على نصف مساحة قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية.

 

خطة الاحتلال لتهجير سكان غزة

ودعا جيش الاحتلال، أمس الأحد، سكان جباليا، والشجاعية، والزيتون، والبلدة القديمة، في غزة، لإخلاء منازلهم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

 

اخلاء منازل غزة


وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح، وغرب مدينة غزة".

Advertisements

وأضاف: "نشرنا خريطة المناطق التي تقسم أراضي القطاع إلى مناطق وأحياء تعرفونها، في مسعى لمساعدتكم، في المراحل التالية من الحرب، على فهم وإدراك التوجيهات الصادرة والانتقال من مواقع محددة بدقة إذا ما لزم الأمر، حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".

وقال أدرعي زاعما في منشوره، الذي تضمن رابط موقع الخريطة: "يا سكان شمال قطاع غزة، إن الانصياع إلى تعليمات الإجلاء هو أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على سلامتكم، وحياتكم وحياة عائلاتكم".

 

خارطة تقسيم قطاع غزة

ونشر الجيش الإسرائيلي خارطة تقسم قطاع غزة إلى "بلوكات" –مربعات- يحمل كل منها رقما، موضحا تحركاته بعد انتهاء مدة الهدنة المؤقتة، صباح الجمعة، واستئناف عملياته ضد حركة حماس.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى بلوكات داخل جزأين، الجزء الشمالي ويضم كلا من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم الشاطئ والرمال وشيخ عجلين والصبرة والزيتون.

نيويورك تايمز: حماس قصفت يوم طوفان الأقصى قاعدة إسرائيلية تحتوي على صواريخ نووية

خطة إسرائيل لتقسيم غزة.. خريطة تمزق القطاع إلى مربعات.. وشروط أمريكية لـ تل أبيب عقب استئناف العدوان

أما الجزء الجنوبي فيضم كلا من البريج والمغازي والنصر ودير البلح والقرارة والناصرة والجلاء والكتيبة والآمال وبني سهيلا والمواصي والمحررات وخان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيويورك تايمز قطاع غزة غزة جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل اخبار غزة

مواد متعلقة

كارول سماحة: من الصعب أن نحتفل بأعياد الميلاد هذه السنة وأهلنا يذبحون في غزة

سلمان حبكة، المقاومة تنجح في استهداف الضابط الأعلى رتبة بين القتلى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في قطاع غزة

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

الأكثر قراءة

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

تمرد وانشقاق داخل حزب نتنياهو ومطالب باستقالته من رئاسة الحكومة

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

وزير التعليم: الرئيس السيسي يناقشني في كل التفاصيل وهذه أبرز تعليماته

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية