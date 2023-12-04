نيويورك تايمز: أكثر من نصف مساحة قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية

العملية البرية في غزة، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ما يزيد على نصف مساحة قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية.

خطة الاحتلال لتهجير سكان غزة

ودعا جيش الاحتلال، أمس الأحد، سكان جباليا، والشجاعية، والزيتون، والبلدة القديمة، في غزة، لإخلاء منازلهم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

اخلاء منازل غزة



وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح، وغرب مدينة غزة".

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وأضاف: "نشرنا خريطة المناطق التي تقسم أراضي القطاع إلى مناطق وأحياء تعرفونها، في مسعى لمساعدتكم، في المراحل التالية من الحرب، على فهم وإدراك التوجيهات الصادرة والانتقال من مواقع محددة بدقة إذا ما لزم الأمر، حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".

وقال أدرعي زاعما في منشوره، الذي تضمن رابط موقع الخريطة: "يا سكان شمال قطاع غزة، إن الانصياع إلى تعليمات الإجلاء هو أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على سلامتكم، وحياتكم وحياة عائلاتكم".

خارطة تقسيم قطاع غزة

ونشر الجيش الإسرائيلي خارطة تقسم قطاع غزة إلى "بلوكات" –مربعات- يحمل كل منها رقما، موضحا تحركاته بعد انتهاء مدة الهدنة المؤقتة، صباح الجمعة، واستئناف عملياته ضد حركة حماس.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى بلوكات داخل جزأين، الجزء الشمالي ويضم كلا من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم الشاطئ والرمال وشيخ عجلين والصبرة والزيتون.

أما الجزء الجنوبي فيضم كلا من البريج والمغازي والنصر ودير البلح والقرارة والناصرة والجلاء والكتيبة والآمال وبني سهيلا والمواصي والمحررات وخان يونس.