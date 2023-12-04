خطة إسرائيل لتقسيم غزة.. خريطة تمزق القطاع إلى مربعات.. وشروط أمريكية لـ تل أبيب عقب استئناف العدوان

منذ صباح الجمعة الماضي شنت قوات الاحتلال مئات الغارات على قطاع غزة أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والمصابين حتى وصل عدد الشهداء إلى 15899 شهيدا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وخلال الجزء الثاني من العدوان علي غزة الذي بدأ عقب انتهاء الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام تخللها صفقات تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، ثم استأنفت قوات الاحتلال العدوان بشن هجوم غادر صباح الجمعة الماضي، تتبع دولة الاحتلال تكتيك جديد في الحرب على غزة متمثلة في طرح خريطة لتقسيم القطاع إلى مربعات وتحديد أهداف القصف.

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شروط أمريكية لإسرائيل عقب استئناف العدوان على غزة



ويرى مراقبون أن هذا التكتيك هو جزء من شروط أمريكية لتخفيف حدة الحرب عقب استئناف العدوان وتقليل عدد الشهداء، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات سابقة والذي أكد فيها إصراره بأن تتصرف إسرائيل وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب، ثم أدلى بلينكن بأشد تصريحاته العلنية حتى الآن حول الكيفية التي ينبغي لإسرائيل أن تخوض بها الحرب.



وقال بلينكن: إن ذلك يعني "اتخاذ خطوات أكثر فعاليةً لحماية أرواح المدنيين، بما في ذلك تحديد مناطق وأماكن في جنوب ووسط غزة بشكلٍ واضح ودقيق حيث يمكن أن يكونوا آمنين وبعيدين عن خط القصف".



وأوضح بلينكن قائلًا: "إن ذلك يعني تجنب المزيد من النزوح الكبير للمدنيين داخل غزة، ويعني كذلك تجنب الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات، ومحطات الطاقة، ومرافق المياه، كما يعني ذلك إعطاء المدنيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة خيار العودة إلى الشمال بمجرد أن تسمح الظروف، ويجب ألا يكون هناك نزوح داخلي دائم".

#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:



في منطقة شمال القطاع:



⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.

⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

خطة الاحتلال لتهجير سكان غزة



ودعا جيش الاحتلال، أمس الأحد، سكان جباليا، والشجاعية، والزيتون، والبلدة القديمة، في غزة، لإخلاء منازلهم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.



وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح، وغرب مدينة غزة".

وأضاف: "نشرنا خريطة المناطق التي تقسم أراضي القطاع إلى مناطق وأحياء تعرفونها، في مسعى لمساعدتكم، في المراحل التالية من الحرب، على فهم وإدراك التوجيهات الصادرة والانتقال من مواقع محددة بدقة إذا ما لزم الأمر، حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".

وقال أدرعي زاعما في منشوره، الذي تضمن رابط موقع الخريطة: "يا سكان شمال قطاع غزة، إن الانصياع إلى تعليمات الإجلاء هو أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على سلامتكم، وحياتكم وحياة عائلاتكم".

خريطة تقسيم غزة، فيتو

خارطة تقسيم قطاع غزة



ونشر الجيش الإسرائيلي خارطة تقسم قطاع غزة إلى "بلوكات" –مربعات- يحمل كل منها رقما، موضحا تحركاته بعد انتهاء مدة الهدنة المؤقتة، صباح الجمعة، واستئناف عملياته ضد حركة حماس.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى بلوكات داخل جزأين، الجزء الشمالي ويضم كلا من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم الشاطئ والرمال وشيخ عجلين والصبرة والزيتون.

أما الجزء الجنوبي فيضم كلا من البريج والمغازي والنصر ودير البلح والقرارة والناصرة والجلاء والكتيبة والآمال وبني سهيلا والمواصي والمحررات وخان يونس.

تقسيم قطاع غزة إلى شطرين شمالي وجنوبي

ونشر جيش الاحتلال سلسلة تدوينات بأرقام البلوكات والتحركات، حيث قال: "سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الاحتلال العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي: في منطقة شمال القطاع: سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.. سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.. حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".

وتابع: "في منطقة جنوب القطاع: سكان خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن.. سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217، 218، 219، 220، 42، 45، 50.. حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح.. سكان القرارة المقيمين في البلوكات الآتية: 39، 224، 2250، 2260، 2270، 2280، 2351، 132، 136، 137، 138، 139: حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح وإلى المنطقة الإنسانية في حي المواصي".

توقعات بفشل قوات الاحتلال في الالتزام بحماية المدنيين في غزة





وافترض تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" أن إسرائيل قد وعدت الولايات المتحدة بأنه سيطلب من المدنيين الفلسطينيين الانتقال إلى مناطق محددة حيث سيكونون آمنين فيها، فكيف يمكن الالتزام بذلك في حالة وقوع حربٍ شديدة الحدة مثل تلك التي تشنها إسرائيل، باستخدام الدبابات والضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، في هذه الحالة من الأسهل بكثير أن نتوقع فشل الالتزام بذلك التعهد بدلًا من التفكير في نجاحه.



وإذا تحولت إسرائيل إلى تكتيكاتٍ أخف في حربها ضد حماس، مع تحرك القوات دون غطاء من الحماية الثقيلة، فمن المرجح أن تتكبد القوات الإسرائيلية خسائر في المعارك أكبر بكثير مما تكبدته حتى الآن.



وتمثل التحركات الإسرائيلية التالية أيضا لحظة مهمة بالنسبة لجو بايدن، الذي يواجه انتقادات شديدة لدعمه لإسرائيل من الجناح التقدمي في حزبه الديمقراطي.

خسائر غزة، فيتو

شروط أمريكية لإسرائيل في محاربة المقاومة الفلسطينية

وكشف التقرير التحليلي الذي نشرته "بي بي سي" عن أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث، بوضوح، علنًا، عن الطريقة التي تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن تحارب بها حماس، فإذا قتلت إسرائيل عددا مماثلًا من المدنيين الفلسطينيين كما فعلت في الشمال، في تحد لإرادة جو بايدن المعلنة، فسيتعين على الرئيس الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يمكنه الاستمرار في تقديم هذا القدر من الدعم لإسرائيل، ليس فقط في ساحة المعركة ولكن أيضا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" عدة مرات لحماية إسرائيل.

الرهائن أداة حماس لعرقلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ولفت التقرير إلى أن حماس لم تهزم بعد، مشيرا إلى أن الرهائن المتبقين لديها يشكلون أداةً قويةً يمكنها استخدامها لعرقلة الحملة العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفرض المزيد من الضغوط النفسية على الجبهة الداخلية، كما سيحاول زعيم حماس يحيى السنوار ورجاله استغلال الفرص التي ستتاح عندما يتبع جنرالات إسرائيل التعليمات الأمريكية باستخدام قوة نيرانٍ أقل.

تشديد العدوان على جنوب قطاع غزة

من ناحيته، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تشديد القتال على مناطق جنوب قطاع غزة في الأيام القادمة.



ولفت هاليفي خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية مساء اليوم إلى أن قوات الاحتلال شنت عدوان بقوة علي شمال قطاع غزة، وان ذلك سوف يتكرر في المناطق الجنوبية من القطاع.



يأتي ذلك عقب تصريحات وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت الذي قال: إن القتال في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة سوف يصبح أكثر كثافة وسيشمل جميع أنحاء القطاع.



ولفت خلال تصريحاته إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأقل.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.



وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

