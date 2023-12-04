نيويورك تايمز: حماس قصفت يوم طوفان الأقصى قاعدة إسرائيلية تحتوي على صواريخ نووية

أخبار غزة، أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحليلا كشفت من خلاله أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية يُعتقد أنها تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فعلى الرغم من أن الصواريخ النووية نفسها لم تُصاب، إلا أن تأثير الصاروخ على قاعدة سدوت ميخا في وسط إسرائيل، أدى إلى نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ وغيرها من الأسلحة الحساسة.

قاعدة تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية

لم تعترف إسرائيل أبدًا بوجود ترسانتها النووية، على الرغم من أن المبلغين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين ومحللي صور الأقمار الصناعية يتفقون جميعًا على أن البلاد تمتلك عددًا صغيرًا على الأقل من الأسلحة النووية.

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وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، لصحيفة التايمز إنه يقدر أن هناك على الأرجح ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز أريحا ذات قدرة نووية في القاعدة. ووفقا للخبراء والوثائق الحكومية الأمريكية التي رفعت عنها السرية، فإن صواريخ أريحا الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقال كريستنسن، الذي درس القاعدة، إنه من المرجح أن يتم الاحتفاظ بهذه الرؤوس الحربية في مكان منفصل بعيدًا عن القاعدة، وبالتالي لم تكن مهددة أثناء الهجوم.

صاروخ يستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلي

الهجوم الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا على سدوت ميخا هو أول مثال معروف لضرب المقاومة الفلسطينية موقعًا يشتبه في أنه يحتوي على أسلحة نووية إسرائيلية. ومن غير الواضح ما إذا كانوا يعرفون تفاصيل ما كانوا يستهدفونه، بما يتجاوز كون القاعدة مجرد منشأة عسكرية. ولم تستجب حماس، الجماعة التي أطلقت غالبية الصواريخ لطلبات التعليق.

لكن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية في دولة الاحتلال يُظهر أن نطاق هجمات 7 أكتوبر ربما كان أكبر مما كان معروفًا من قبل - وأن الصواريخ يمكن أن تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الاستراتيجية الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة.

وشمل الهجوم على المنطقة المحيطة بسدوت ميخا سلسلة من الصواريخ على مدى عدة ساعات، وفقا لبيانات الإنذار التحذيري. ومن غير الواضح عدد الصواريخ التي اعترضها نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي، أو التي تمكنت من التسلل وضرب القاعدة، بالإضافة إلى الصاروخ الذي عثرت عليه صحيفة التايمز.

ورفض متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على النتائج التي توصلت إليها التايمز. ولكن منذ 7 أكتوبر يبدو أن إسرائيل قد أدركت التهديد بشن هجمات صاروخية على سدوت ميخا واستجابت له. إذ تُظهر صور الأقمار الصناعية الحديثة أنه تم بناء سواتر ترابية وحواجز جديدة حول المواقع العسكرية بالقرب من موقع سقوط الصاروخ، على ما يبدو للدفاع ضد الشظايا أو حطام الانفجارات من الهجمات المستقبلية.

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