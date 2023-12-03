الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل وتاجر خردة لسرقة محتويات أبراج الضغط العالي بالإسكندرية

حبس عاطل وتاجر خردة،
حبس عاطل وتاجر خردة، فيتو

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل وتاجر خردة لسرقة محتويات أبراج الضغط العالي بالإسكندرية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
 

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تلقت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بلاغا بمحاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالي بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية وبحوزته 3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالي 9 كجم.

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و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فـيها بالبيع لـ تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

 

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم  وعُـثر بالمخزن الخاص به على كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
 

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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أبراج الضغط العالى قسم شرطة مينا البصل سرقة محتويات أبراج الضغط العالى

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