السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس 13 شخصا لارتكابهم جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

حبس 13 شخصا لارتكاب
حبس 13 شخصا لارتكاب جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 13 شخصا لارتكابهم جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار بالقاهرة  4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

 

 

 

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (شخصين، مقيمين بدائرة القسم– لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب).

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وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس  وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم.

كما تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامة بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته(كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين").


وتم ضبط (4 أشخاص) لقيامهما بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبمواجهتهم اعترفوا تكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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