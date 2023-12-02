السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص وربة منزل هاربين من 219 سنة سجن فى 4 محافظات

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

 نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص وربة منزل هاربين من 219 سنة سجن فى 4 محافظات.

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 وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن “الفيوم، بنى سويف، المنوفية، دمياط ” شن حملات أسفرت عن  ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم محكوم عليه بالحبس 101 سنة و8 أشهر وكفالات مالية فى  57 حكما قضائيا لـ "تبديد - إيصال أمانة".

وتم ضبط ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف محكوم عليها بالحبس 92 سنة وشهر فى  65 حكم قضائى "تبديد".
 

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كما تم ضبط مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية محكوم عليه بالحبس 25 سنة فى 41 حكم قضائى "تبديد - شيك".


وتم  ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بدمياط محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "قتل عمد" وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية)
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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