أخبار الاقتصاد اليوم: صافي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة خلال نوفمبر.. وأسعار الذهب بختام التعاملات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ننشر أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في ختام التعاملات داخل الأسواق وفقا لآخر تحديث لها.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3220 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2815جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2415 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1875 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22500 جنيها.

7.3 % صافي تعاملات المستثمرين العرب خلال جلسات البورصة في نوفمبر 2023

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 87.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي

شراء بقيمة 1,393.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 367.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.0% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,168.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,602.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة 1-12-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، بينما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو جنيه خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والاعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الجمعة

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الجمعة، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الجمعة، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 72 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

الاميك: تراجع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 59%

مبيعات السيارات، استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات إجمالى مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 2023، وكانت النتائج تشير إلى تراجع فى مبيعات السيارات بنسبة تصل نحو 59% عن الأعوام السابقة.

نتائج مبيعات السيارات فى مصر

ووفقآ لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات(الاميك)، فان السوق المحلى استطاع أن يبيع مايقرب من 70 ألف سيارة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر اكتوبر، وتعد نسبة ضئيلة على عكس الاعوام السابقة التى بلغت نسب المبيعات فى تلك الفترة نحو 169 ألف سيارة.

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ترتيب مبيعات شركات السيارات خلال 10 أشهر



ونوضح فى التقرير التالى مبيعات السيارات خلال 10 أشهر من عام 2023 الجارى وهى كالتالي وفقأ لما أعلنه تقرير الاميك:

1- نيسان أكثر من 11 ألف سيارة بحصة 16%.

2- شيفروليه 8371 مركبة بحصة 12%.

3- شيري 8169 سيارة بحصة 12%.

4- تويوتا 6054 سيارة بحصة 9%.

5- سوزوكي 4391 سيارة بحصة 6%.

6- MG بعدد 4119 سيارة وحصة 6%.

7- هيونداي 4107 سيارة وحصة 6%.

8- بي واي دي 3624 سيارة وحصة 5%.

9- رينو 3539 سيارة وحصة 5%.

10- كيا 3374 سيارة وحصة أقل من 5%.

11- ميتسوبيشي 2172 سيارة وحصة 3%.

12- سيتروين 1660 سيارة بحصة 2%.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه.

سعر زيت الذرة في الأسواق

وسجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

يبحث العديد من العملاء عن إمكانية إرسال أموال إلى أشخاص خارج مصر من خلال إيداع أموال بالعملة المحلية الجنيه واستلامها بعملة تلك الدول المتواجد فيها المحول إليهم

التحويل خارج مصر

وحول ذلك فإنه يمكن التحويل إلى حساب مستفيد آخر فى دولة أخرى خصما من حساب العميل وإضافة على حساب المستفيد بالبنك الآخر، ويفضل أن يكون التحويل بنفس عملة الحساب.

وفى حالة إرسال تحويل بعملة مختلفة يتم تقديم طلب لتدبير العملة الأجنبية ويتم التحقق من كفاية رصيد العميل بالعملة المحلية اللازمة لتدبير العملة الأجنبية.

وزير الاتصالات: التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير جميع المجالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير كافة المجالات ومنها المنظومة الرياضية، إذ تسهم الأجهزة الذكية، والتطبيقات المدعومة بالتقنيات الحديثة بدور فاعل فى تحليل أداء الرياضيين وفقا لبيانات دقيقة بما يمكنهم من متابعة أدائهم وتطوير إمكانياتهم بشكل احترافى.

دور تكنولوجيا الاتصالات

اشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن بناء الإنسان على نحو متكامل هو عماد النهضة الأمر الذى يتطلب أن يتضافر فيه عدد من العناصر وهى العلم والثقافة والرياضة.

جاء ذلك عقب قيام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية لنادى "Club One" بالمعادى، أول الأندية الرياضية الذكية فى مصر، استعدادا لافتتاحه المرتقب فى الربع الثانى من العام المقبل حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة لدعم تطوير الخدمات الرياضية الذكية والألعاب الإلكترونية فى مصر.

اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن النادى تشمل خدماته محورين هما الرياضة البدنية، والألعاب الرقمية كما ان نادى "Club One" يرتكز على تكنولوجيا المعلومات فى كافة الخدمات التى يقدمها لأعضائه بحيث يتم من خلاله الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعى.

اوضح أن افتتاح النادى كأول نادى رياضى ذكى فى مصر يوفر نموذجا جديدا للخدمات الرياضية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

ومن المتوقع أن يحقق النادى نقلة نوعية فى مجال الرياضة، وأن يقدم تجربة رياضية ذكية فريدة لأعضائه، حيث يعد النادى الجديد خطوة هامة لدعم المنظومة الرياضية فى مصر تضمن تطويرها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية.

تعرف على أداء البورصات الخليجية بآخر جلسات شهر نوفمبر

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع

وما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية والترقب الحذر يسيطر على أداء الأسواق.



ففي المملكة العربية السعودية

ما زال الاتجاه الهابط يسيطر على أداء المؤشر، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28% وهي تقدر بـ 31 نقطة ليصل إلى 11072 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى 4006 وسط قيم تداول تصل إلى 150 مليون درهم.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر بنسبة 0.2%وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 9552 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 600 مليون درهم.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.76%وهي تقدر بـ 41 نقطة ليصل لمستوى 5345نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار بنهاية التداول.



تصريحات هامة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي تكشف مصير سعر الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن المسؤولين بالبنك انتهوا من رفع أسعار الفائدة على الأرجح.

يجب استمرار تراجع معدلات التضخم

وأضاف، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، بحضور أعضاء البنك.

تشديد السياسة النقدية هذه الحالة

وأشار باول إلى أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

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وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر قد أوضح، إن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم، لافتا إلى أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في وضع جيد خلال الفترة الحالية، لإعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2%، دون ارتفاع معدلات البطالة والذي يبلغ الآن 3.9%.

وأضاف خلال حديثه لمعهد أمريكان انتربرايز، أنه من الممكن البدء في خفض سعر الفائدة حال انخفاض معدلات التضخم لعدة أشهر قادمة أخرى، فلا يوجد سبب حينها لإبقاء سعر الفائدة مرتفعا، كما أن وجود زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار.