4 آلاف جنيه ارتفاعًا في الطن، زيادة أسعار الزيت الخام في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت الخام في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات الخميس 16 نوفمبر 2023، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و4000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد الذرة مكرر ارتفاعًا بنحو 4000 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.

ارتفاع أسعار الزيت الخام في الأسواق، فيتو

وفيما يخص أسعار لتر الزيت في الأسواق، انخفضت أسعار لتر الزيت انخفاضًا طفيفًا وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تراجعت أسعار لتر الزيت من 30 قرشًا إلى 3.18 جنيه في لتر الزيت.

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أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًأ عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية:

2000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق، زيت الصويا مستورد خام نحو 51500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الزيت الخام في الأسواق، فيتو

4000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل زيت ذرة مكرر سعر 56 ألف جنيه، بارتفاع 4 آلاف جنيه عن سعره السابق، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 52 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت في الأسواق

وعن أسعار الزيت في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فجاءت كالتالي:

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

وانخفض سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 30 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 78.4 جنيه في الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 65 جنيه إلى 110 جنيهات.

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

85 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وانخفض سعر زيت الذرة بنحو 3.18 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت الذرة نحو 73.2 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 52 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

85 جنيهًا أعلى سعر للتر الزيت خليط في الأسواق

وعن أسعار زيت اصناف أخرى، بلغ متوسط سعر لتر الزيت نحو 61.7 جنيه، ليتراوح سعر لتر الزيت من 37.5 جنيه إلى 75 جنيهًا.