أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في سعر الذهب، والبنك المركزي يعلن تفاصيل خدمة محافظ الهاتف المحمول

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

ارتفاع جديد فى سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

سعر جرام الذهب محليا مساء اليوم، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بالتعاملات المسائية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق الآن حوالي 2542.75 جنيه.

وتقدم «فيتو» آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، فهناك حالة من الاستقرار بشكل عام في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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اقرأ التالى: انخفاض حاد لمؤشر الذهب العالمي، أسعار الذهب مباشر

مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

مؤشر الذهب عالميا

السعر العالمي للذهب مستقر، حيث ثبتت عند مستوى الـ 1950 دولارا للأونصة حتى الآن، وكسرت هذا المستوى أيضا، كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد، مما جعل الذهب أكثر جاذبية، كما ظل مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 بالمئة.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الجمعة 11-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الجمعة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50% .

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

التحليل الفنى للدولار ، فيتو

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي

( يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات )



اليورو: 1.10 دولار أمريكي. الين الياباني : 0.0069 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

بالأرقام، البنك المركزي يكشف التطور في خدمات محافظ الهاتف المحمول

استعرض البنك المركزي التطور الكبير الذي تشهده عمليات الشمول المالي، وتحديدا من خلال خدمات محافظ الهاتف المحمول، موضحا أنه في نهاية يونيو 2023 أصبح عدد الحسابات المستخدمة لمحافظ الهاتف المحمول نحو 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية 20%.

وأوضح البنك المركزي أن نسبة الزيادة السنوية بقيم المعاملات الشهرية بلغت 152% بينما بلغ عدد العمليات الشهرية 85 مليون عملية بنسبه زيادة سنوية 130%.

وقال البنك إن أهم خدمات المحفظة ما يلي:

1-تحويل واستقبال الاموال من والى اي محفظة p2p

2-السحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات وATM

3-الإيداع في المحفظة من خلال بطاقات والحسابات البنكية

4- دفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات

5-الدفع والشراء p2mمن خلال مواقع وتطبيقات الانترنت ولدي المتاجر r2p , QRcode

6_ إنشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الانترنت

7- استقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.

افضل 9 سيارات كهربائية في مصر

السيارات الكهربائية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التامين الاجباري على السيارات، اجمالي السيارات التي امر ترخيصها في مصر خلال شهر يوليو الماضي 2023.

ووفقا لما نشره الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التامين الاجباري على السيارات، اجمالي السيارات الكهربائية التي رخصت في يوليو شملت 145 سيارة كهربائية وهو أكثر مما تحقق في يونيو الماضي الذي تم فيه تسجيل وترخيص 115 سيارة.



ترتيب تراخيص السيارات الكهربائية في يوليو الماضي

ونرصد في التقرير التالي ترتيب السيارات الكهربائية في مصر كالتالي في تراخيص يوليو:

1- فولكس فاجن ID4 بعدد 15 سيارة.

2- فولكس فاجن ID6 بعدد 12 سيارة.

3- بي واي دي 12 سيارة.

4- BMW i3 بعدد 5 سيارات.

5- تسلا 5 سيارات.

6- فولكس فاجن جولف الكهربائية 4 سيارات.

7- BMW IX3 بعدد 2 سيارة.

8- مرسيدس EQS 580 بعدد 2 سيارة.

9- مرسيدس EQS 400 بعدد 1سيارة.



خبير يكشف تداعيات بيانات التضخم الجديدة

أعلن البنك المركزي اليوم معدلات التضخم خلال شهر يوليو موضحا تراجعها بالمقارنه بالشهر الماضي.

أسعار الغذاء والتبغ والدخان

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح انه لا يزال معدل التضخم السنوي يتجاوز الحدود في المدن المصرية، حيث شهدنا في شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا. بلغت الأرقام المسجلة مستويات قياسية جديدة، وذلك نتيجة للضغط الكبير الذي فرضه ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والدخان، وذلك في ظل ضعف الجنيه المصري وندرة العملة الصعبة.

تراجع معدلات التضخم

واضاف ابو الفتوح في تصريح خاص لفيتو: وفي الجانب الشهري، تميز شهر يوليو بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، حيث بلغت نسبته 1.9 بالمئة، مقارنةً بـ 2.1 بالمئة في يونيو.

وتابع انه تعود الأسباب وراء هذا الارتفاع إلى نقص بعض السلع والمدخلات الخاصة بالإنتاج، ناتجًا عن تشديد إجراءات الاستيراد وتدني توافر العملة الصعبة، مما أثر بشكل كبير على توفر تلك السلع في الاسواق

توقعات معدلات التضخم

واختتم ابو الفتوح حديثه قائلا انه فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي. ومن ثم، تباطؤ ونيرة التضخم في الربع الأول من عام 2024.

إنها فترة تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الظروف وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل.

تعرف على كيفية الدفع المسبق لفاتورة التليفون الأرضي

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل سداد مستحقات خطوط التليفون الأرضي للعديد من المستخدمين من نظام الفاتورة التقليدية إلى النظام مسبق الدفع بشكل تدريجي نقدم خلال السطور التالية تفاصيل كيفية الدفع المسبق لفاتورة التليفون وكيفية شحن رصيد في الحساب واستخدامات الرصيد.

الدفع المسبق للتليفون الأرضي

النظام مسبق الدفع هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد؛ وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد؛ وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.

وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

ويمكن شحن رصيد في الحساب في أي وقت من خلال الخطوات التالية:

تطبيق ماي وي وذلك باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات؛ وبنفس الطريقة باستخدام بطاقة بنكية ؛ومن خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

مع العلم أنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14%من مبلغ الشحن ويعني من يقوم بشحن 100 جنيه رصيد يخصم منه 14%قيمة الضريبة المضافة يكون المبلغ المتبقي بعد الخصم 87.7جنيه

استخدامات الرصيد المُعاد شحنه.

سداد ضريبة الدمغة السنوية بقيمة 8 جنيهات (تخصم من رصيدك في يناير من كل عام) وتجديد الباقة الأساسية والاشتراك في باقات إضافية؛ وتغيير الباقة؛ والاشتراك في الخدمات المضافة؛ واستهلاك مكالمات خارج الباقة الأساسية وغيرها.

غرفة الطباعة والتغليف تكشف أقصى سعر للكتب الخارجية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

اسعار الكتب الخارجية، قال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات:"أقصى سعر في الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يتخطى الـ140 جنيها".



اسعار الكتب الخارجية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: تواصلت مع المؤسسات المنتجية للكتب الخارجية أكدوا لي أن اعلى سعر تكلفته 140 جنيها فقط وهكذا اسعار الثانوية العامة.



ارتفاع تكلفة خامات الكتب الخارجية

وأضاف: بكل تأكيد هناك ارتفاعا في أسعار الخامات والتكاليف الخاصة بالطباعة والنشر، وبالطبع وزارة التربية والتعليم تتداخل في التسعير.