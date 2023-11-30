الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس 30-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والاعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

Advertisements

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الخميس

 أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الخميس، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الخميس، بلغ سعر الفراخ البيضاء 65 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 75 إلى 76 جنيهًا في المزرعة مقابل 86 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 114 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ  سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الخميس نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الخميس

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 137 إلى 138 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 32 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الخميس، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف نامي 21 % سعر  23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا. 

وتراوح كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا،  كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 30-11-2023 بالدقهلية

txt

أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا،  سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن الدواجن المجمدة الدواجن الحية الدواجن والبيض المبادرة الحكومية المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع تطبيق المبادرة الحكومية سعر الدواجن سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض كيلو الفراخ البيضاء وارتفاع البلدي في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يرتفع 4 جنيهات

رئيس شعبة الدواجن: الأسعار مرشحة للزيادة الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الكتاكيت في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يرتفع 4 جنيهات بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع

الأكثر قراءة

إسرائيلي جبان يطعن سيدة فلسطينية حاملا حتى الموت (فيديو)

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

قرار جديد في قضية طبيب الساحل خلال أيام بمحكمة النقض

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

الكاف يعلن انطلاق رابطة الأندية الأفريقية بحضور 6 من مصر

تصنيف الفيفا، منتخب المغرب في الصدارة عربيا وأفريقيا

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

دوري أبطال أفريقيا، قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز

Advertisements

منوعات

المزيد

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تساوى مع شيكابالا وطارق يحيى، زيزو يصبح ثامن هدافي الزمالك عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

المزيد
الجريدة الرسمية