عضو بالمركزي الأوروبي: متفائل بانتهاء سياسة التشديد النقدي ونستبعد رفع سعر الفائدة

قال محافظ بنك بلجيكا عضو البنك المركزي الأوروبي بيير فونش، اليوم الإثنين، إن الأسواق متفائلة بشأن انتهاء سياسة التشديد النقدي واستبعاد المزيد من رفع سعر الفائدة، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يبقي المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعي ديسمبر ويناير المقبلين.

انخفاض معدلات التضخم

وكان صانع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي، أوضح أن وتيرة الزيادات في التضخم شهدت انخفاضا كبيرا، كما أن التضخم الأساسي تجاوز خلال فصل الربيع أعلى مستوى له، بعد أن بدأ البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية العام الماضي 2022.

Advertisements

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

نتائج السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

وأشار فيلروي إلى أن انخفاض معدلات التضخم بـ منطقة اليورو، دليل واضح على النتائج الإيجابية الفعالة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، لافتا إلى أنها تبرر وقف سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قررها البنك حتى وقتنا الحالي.

هل تعود معدلات التضخم للمستويات المطلوبة

وتابع: "أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون واثقا الآن من إعادة التضخم نحو 2% بحلول عام 2025، ولكن مع أهمية التحلي بالصبر، فضلا عن إبقاء المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لفترة من الوقت تتناسب مع انتقال دورة التشديد النقدي بالكامل عبر الاقتصاد".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد، قد دعت دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم، وأكدت على أن النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة، وأضافت: "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها".