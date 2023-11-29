خبير سيارات: مصر هي بوابة التصدير لأسواق القارة الإفريقية

تهتم الحكومة المصرية بتحول مصر لمركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، وتسعي دائما الي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لصناعة السيارات وقطاع النقل.

خبير سيارات: مصر بوابة الدخول لأسواق إفريقيا

وفي سياق متصل قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إن مصر بوابة الدخول للأسواق الإفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها مع دول القارة لقد تم تصدير السيارة نيسان صني Sunny إلى دول مختلفة في القارة خلال العام المالي 2023، حيث يعد مصنع نيسان مصر مركزًا للتصدير الإقليمي لسيارات الركوب للقارة الإفريقية. وهذا ما يؤكد على الجودة العالية في التصنيع والسعر المناسب لعملاء الشركة في الأسواق الإفريقية.



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وأضاف عبدالصمد، ان السوق المصري يتميز بفرص هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تتمثل فى معدل إجمالي عدد السيارات لكل 1000 نسمة واحتياجات الجيل الجديد من الشباب وغيرها من العوامل الأخرى.

واستكمل وليد فتحي، مدير مصنع السيارات في مصر، ان الصناعات المغذية جزء أصيلًا وشريكًا حقيقيًا للصناعة محليا حيث نشارك نفس الدور لتحول مصر لدولة مصنعة للسيارات.

