الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير سيارات: مصر هي بوابة التصدير لأسواق القارة الإفريقية

خبير سيارات،فيتو
خبير سيارات،فيتو

تهتم الحكومة المصرية بتحول مصر لمركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، وتسعي دائما الي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لصناعة السيارات وقطاع النقل. 

خبير سيارات: مصر بوابة الدخول لأسواق إفريقيا

وفي سياق متصل قال  المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إن  مصر بوابة الدخول للأسواق الإفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها مع دول القارة  لقد تم تصدير السيارة نيسان صني Sunny إلى دول مختلفة في القارة خلال العام المالي 2023، حيث يعد مصنع نيسان مصر مركزًا للتصدير الإقليمي لسيارات الركوب للقارة الإفريقية. وهذا ما يؤكد على الجودة العالية في التصنيع والسعر المناسب لعملاء الشركة في الأسواق الإفريقية.
 

Advertisements

وأضاف عبدالصمد، ان  السوق المصري يتميز بفرص هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تتمثل فى معدل إجمالي عدد السيارات لكل 1000 نسمة واحتياجات الجيل الجديد من الشباب وغيرها من العوامل الأخرى.

 

واستكمل  وليد فتحي، مدير مصنع السيارات في  مصر، ان  الصناعات المغذية جزء أصيلًا وشريكًا حقيقيًا للصناعة محليا حيث نشارك نفس الدور لتحول مصر لدولة مصنعة للسيارات.
 

أكثر من 48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

تصل إلى 600 ألف جنيه، أسعار سيارات BYD F3 فى مصر


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسواق القارة الأفريقية السيارات في مصر السوق المصرى الحكومة المصرية الجيل الجديد سعار سيارات سيارة نيسان صني

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشرفي الدوري الممتاز بث مباشر

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن توبخ إسرائيل، وتحذير من انفجار الأوضاع بفلسطين

من يحدد سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقانون الجديد؟

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

المزيد
الجريدة الرسمية