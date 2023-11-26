الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي بأسوان (صور)

ورشة عمل بأسوان،
ورشة عمل بأسوان، فيتو

 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق أول أيام فاعليات ورشة عمل " تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي "، بالشراكة بين مبادرة ( قدوة تك) وجمعية خير وبركة للمرأة الجديدة بمحافظة أسوان، وبحضور منسق أيادي مصر  أحمد سعيد، وفريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من نجلاء صديق مدير مبادرة قدوة تك بالادارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، ومحمد سعد فؤاد  مدير وحدة المتابعة والتقييم بمبادرة قدوة تك، وأحمد سعيد طعيمة منسق عام مذكرة التفاهم بين الوزارة ومحافظة أسوان والممتد لـ 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2024.

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ومن جانبه أكد محافظ أسوان بأن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

وقدم شكره إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يقدموه من تيسيرات متنوعة ودعم لتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التي تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب بتنظيم معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة " رائدات الأعمال المنزلية "، فضلًا عن  التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

والجدير بالذكر بأن فاعليات ورشة العمل تشمل ندوات توعوية لنشر الوعي بين السيدات صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية حول سبل الإستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تسويق وترويج منتجاتهن والإرتقاء بأعمالهن، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، كما سيتم تنفيذ ٣ ورش عمل مجانية حول مهارات التصوير الفوتوغرافي للمنتجات بالموبايل وبإستخدام أبسط الوسائل والادوات التكنولوجية الحديثة.

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