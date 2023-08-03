خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس واداء الاسواق الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع وذلك على النحو التالي:
والبداية من الكويت
استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر بفعل 10 قطاعات على رأسها المنافع، حيث هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% وتراجع العام 0.38% كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.0.39% و0.31% على التوالي عن مستوى أمس الأربعاء.
و سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 4.39 مليون دينار وزعت على 21.16 مليون سهم بتنفيذ 1.20 ألف صفقة.
وضغط على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ1% بينما استقرت 3 قطاعات أُخرى.
وتصدر سهم أرجان القائمة الحمراء بـ4.95%، بينما تقدم الأهلية للتأمين الارتفاعات بواقع 9.89%
وحول الأنشط تداولًا جاء استهلاكية المرتفع 1.56% في مقدمة الكميات بـ3.90 مليون سهم بينما تصدر بيتك السيولة بقيمة 1.32 مليون دينار بانخفاض 0.39%.
وفي المملكة العربية السعودية
انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.48% وهي تقدر بـ 57 نقطة ليصل إلى 11636 نقطة بقيم تداول تصل إلى 7 مليار ريال بنهاية الجلسة.
وفي الإمارات
تواجدت المؤشرات في المنطقة الحمراء
حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.68% وهي تقدر ب 28 نقطة ليصل الي 4056 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 750 مليون درهم بنهاية التداول.
وفي أبو ظبي
امتدت الانخفاضات إلى مؤشر فوتسي أبو ظبي لينخفض بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 32 نقطة ليتداول عند مستوى 9795 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى مليار و250 مليون درهم.
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