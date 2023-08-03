الجمعة 04 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس واداء الاسواق الخليجية  بنهاية تعاملات الأسبوع وذلك على النحو التالي:


والبداية من الكويت


استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر بفعل 10 قطاعات على رأسها المنافع، حيث هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% وتراجع العام 0.38% كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.0.39% و0.31% على التوالي عن مستوى أمس الأربعاء. 


و سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 4.39 مليون دينار وزعت على 21.16 مليون سهم بتنفيذ 1.20 ألف صفقة. 

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وضغط على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ1% بينما استقرت 3 قطاعات أُخرى.
وتصدر سهم أرجان القائمة الحمراء بـ4.95%، بينما تقدم الأهلية للتأمين الارتفاعات بواقع 9.89%

وحول الأنشط تداولًا  جاء  استهلاكية المرتفع 1.56% في مقدمة الكميات بـ3.90 مليون سهم بينما تصدر بيتك السيولة بقيمة 1.32 مليون دينار  بانخفاض 0.39%. 


وفي المملكة العربية السعودية 


انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.48% وهي تقدر بـ 57 نقطة ليصل إلى 11636 نقطة بقيم تداول تصل إلى 7 مليار ريال بنهاية الجلسة. 


وفي الإمارات 


تواجدت المؤشرات في المنطقة الحمراء 
حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.68% وهي تقدر ب 28 نقطة ليصل الي 4056 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 750 مليون درهم بنهاية التداول. 


وفي أبو ظبي

 
امتدت الانخفاضات إلى مؤشر فوتسي أبو ظبي لينخفض بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 32 نقطة ليتداول عند مستوى 9795 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى مليار و250 مليون درهم. 

تعرف على آداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات بداية الأسبوع

 

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