الاحتياطي الفيدرالي: رفع الفائدة لا يزال ممكنًا وتوقعات بحدوث ركود اقتصادي حاد

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن تقارير هذا الأسبوع التي أظهرت انخفاضا في مستويات التضخم ليست كافية، لإقناعها بأن البنك المركزي قد فاز في معركته ضد التضخم وارتفاع الأسعار.

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ضرورة الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة

وأوضحت ميستر، أنها ما زالت تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على النهج الصحيح للوصول إلى معدلاته المستهدفة بواقع 2%، لذلك من الممكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الإخبارية.

معدلات التضخم، فيتو



انخفاض هذه المؤشرات

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2% على مدى 12 شهرًا، في حين استقر مؤشر أسعار المستهلك بنسب تتراوح من 3.2% إلى 4% باستثناء الغذاء والطاقة، وفقًا لتقارير وزارة العمل، كما أدى تسعير السوق في سوق العقود الآجلة إلى القضاء على احتمال موافقة بنك الاحتياطي الفيدرالي على أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.



توقعات بحدوث ركود اقتصادي حاد

وفي ذات السياق، قالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، إنها مدركة لخطر حدوث ركود اقتصادي حاد، حيث يوجد العديد من الضغوط في بعض قطاعات الاقتصاد بسبب الظروف المالية.



عقبات للوصول إلى معدلات التضخم المطلوبة

وقالت كوك، إن استمرار الزخم في النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يبطئ وتيرة تراجع التضخم، لافتة إلى أنه لم يتبق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي سوى اجتماع واحد هذا العام، في ديسمبر القادم، حيث يقوم المسؤولون بتقييم الظروف الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وعلقت "أعتقد أن الهبوط الناعم أمر ممكن، مع استمرار تراجع التضخم وسوق العمل القوية، لكن ذلك ليس مضمونا".



اجتماع الفيدرالي القادم

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر للنظر في مصير الفائدة خلال الفترة القادمة.