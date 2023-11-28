الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المركزي الأوروبي: من المبكر إعلان الانتصار على التضخم والتوترات المتصاعدة تفتت الاقتصاد العالمي

كريستين لاجارد، رئيسة
كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فيتو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ركودًا في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا لبقية العام، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث.

 

تأثير ارتفاع سعر الفائدة

وأوضحت، أن هذا التراجع يعكس التأثير المتزايد لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الأجنبي وتلاشي الزخم الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء، وذلك خلال كلمتها في جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

وأكدت "كريستين لاجارد": "الالتزام بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%، مضيفة أنه من المبكر إعلان الانتصار في مواجهته، ولذلك يتعين الانتباه للقوى المؤثرة على التضخم والتركيز بشدة على استقرار الأسعار".

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البنك المركزي الأوروبي، فيتو 

وتابعت: "هناك مشهد جيوسياسي جديد ينشأ حاليًّا، تغذيه التوترات المتصاعدة التي تعمل على تفتيت الاقتصاد العالمي، وهذا له عواقب اقتصادية مباشرة لأنه يعزز عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية".

 

انخفاض هذه الصناعات

وأشارت لاجارد إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية ستستمر في الانخفاض، كما شهد النشاط في قطاع الخدمات المزيد من الضعف، وعلى الرغم من تباطؤ النشاط، لا يزال سوق العمل يمثل نوعًا من المرونة، على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تدل على أن نمو الوظائف قد يفقد زخمه قرب نهاية العام الجاري.

 

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مصير الاقتصاد خلال السنوات القادمة

وفي حين أن التوقعات على المدى القصير لا تزال ضعيفة، فمن المتوقع أن يتعزز الاقتصاد مرة أخرى خلال السنوات المقبلة مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، وانتعاش الدخل الحقيقي للأسر، وانتعاش الطلب على صادرات منطقة اليورو.

وكانت لاجارد قد أوضحت أن البنك المركزي الأوروبي قد حافظ على أسعار الفائدة الشهر الماضي عند نفس مستوياتها، لافتة إلى أنها عند مستوى يساعد في إعادة التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2% إذا بقيت لمدة كافية لفترات قادمة، وبالتالي نشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بكافة القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو.

 

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