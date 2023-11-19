إضافة إلى السكر والسجائر، ارتفاع أسعار 4 سلع غذائية في الأسواق خلال نوفمبر، أبرزها الزيت والسمن

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر نوفمبر 2023، شهد شهر نوفمبر 2023، ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية سواء رسميًا وفقًا لإعلان الشركات مثلما حدث في أسعار السجائر والزيوت، أو التي شهدت زيادة في السعر مثلما حدث في سلعة السكر؛ الذي ارتفع سعره ليصل إلى 50 جنيهًا.

إعلان شركات صناعات غذائية زيادة أسعار منتجاتها في نوفمبر الجاري

وخلال الأسبوع الجاري أعلنت عدد من شركات الصناعات الغذائية قوائم أسعار منتجاتها الجديدة التي تشمل بعض الزيادات، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة للسلع منذ بداية الأسبوع الجاري، منها أسعار الزيت والسمن والتونة وسندويتش دومتي.

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ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر الجاري، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر رسميًا في الأسواق خلال نوفمبر الجاري

البداية مع أسعار السجائر التي حاولت شركة الشرقية للدخان إنهاء حالة الجدل التي استمرت لشهور عدة بشأن متى ترفع الشركة الأسعار رسميًا، لمواجهة السوق السوداء التي انتشرت لبيع سلعة السجائر بأسعار تتخطى الـ 100% مقارن بسعرها الرسمي.

أسعار السجائر بعد الزيادة، فيتو

أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة

ففي يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- بوكس "10" بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بالأسواق

كما أعلنت شركة JTI اليابانية «جابان توباكو»، زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل، وتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءً من الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سجائر وينستون أحمر 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون أزرق بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون سيلفر بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون كاستر بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون توت بـ 45 جنيها.

سعر سحائر كاميل أصفر بـ 50 جنيها.

سعر سجائر أزرق بـ 50 جنيها.

سعر سجائر اكتفيت بـ 53 جنيها.

ارتفاع كبير في سعر السكر بالأسواق، فيتو

ارتفاع كبير في سعر السكر بالأسواق، والكيلو يصل لـ 50 جنيهًا

وبالانتقال إلى سلعة السكر التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق خلال نوفمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، فضلًا عن نقص الكميات المطروحة في الأسواق من سلعة السكر، إضافة إلى تفاوت سعر السكر في السوق داخل المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، حيث حددت المبادر الحكومية سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا، لكن المواطنين اشتكوا من عدم توافر السكر بهذا السعر في معظم الأوقات.

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين، فيتو

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

كما قررت شركة دومتي، المتخصصة في صناعة المنتجات الغذائية، رفع أسعار سندوتشات دومتي، بواقع جنيهن للعبوة الواحدة في المحلات التجارية، ليرتفع سعر سندوتش دومتي، من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات في الأسواق.

ارتفاع أسعار التونة في الأسواق خلال نوفمبر الجاري

وشهد شهر نوفمبر وخلال بداية الأسبوع الجاري، إعلان ارتفاع أسعار التونة في الأسواق، إذ سجلت أسعار تونة ماريو ارتفاعًا جديدًا يتراوح من 3 جنيهات إلى 11 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار تونة صن شاين ارتفاعًا تراوح من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التونة صن شاين بعد الزيادة، فيتو

أسعار التونة صن شاين بعد الزيادة

وعن أسعار التونة بعد الزيادة في نوفمبر الجاري، فجاءت كالتالي:

ارتفع سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا حار إلى 70 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر تونة صن شاين فصوص سهلة الفتح وزن 170 جرامًا فلفل – ليمون إلى 60 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا سعرها السابق.

أسعار تونة ماريو بعد الزيادة بالأسواق

وارتفعت أسعار تونة ماريو في الأسواق، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر عبوة تونة ماريو قطع سهلة الفتح 140 جراما إلى 40 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا.

سعر عبوة تونة ماريو قطع حار سهلة الفتح حجم 140 جراما إلى 42 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا.

سعر تونة ماريو مفتفت سهلة الفتح عبوة 140 جراما إلى 25 جنيهًا بدلًا من 20.5 جنيه.

سعر عبوة تونة ماريو مفتت حار سهلة الفتح حجم 140 جراما إلى 25 جنيها بدلًا من 21 جنيها.

أسعار تونة ماريو وصن شاين بالأسواق بعد الزيادة، فيتو

ارتفاع أسعار السمن والزيت في الأسواق

كما أعلنت شركة أرما للصناعات الغذائية قائمة أسعار منتجاتها الجديدة التي تشمل زيت الطعام كريستال، الأصيل، هلا، أولين، إضافة إلى أسعار المسلي الصناعي وتشمل سمن الهانم، حياتي، المائدة، قوت القلوب، الأصيل، حيث طبقت الأسعار الجديدة بعد الزيادة بداية من 18 نوفمبر الجاري.

وبمقارنة أسعار القائمة الجديدة بالسعر المطروح في المحال التجارية، فإن شركة أرما رفعت أسعار زيت الطعام من 13 جنيهًا إلى 33 جنيهًا، فيما رفعت اسعار السمن بزيادة 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا، بدلًا من 67.60 جنيه

ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا، بدلًا من سعر 70 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا، بدلًا من 130 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا، بدلًا من سعر 194 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا، بدلًا من سعر 297 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الزيت والسمن في الأسواق، فيتو

أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا، بدلًا من سعر 59 جنيهًا

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا، بدلًا من سعر 110 جنيهات

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا، بدلًا من 155 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا بدلًا من 332.5 جنيه.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الزيت والسمن في الأسواق، فيتو

أسعار سمن أصفر كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار سمن أصفر كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

سمن كريستال أصفر وزن 700 جرام بسعر 60 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 750 جرامًا بسعر 64.25 جنيه.

سمن كريستال أصفر وزن كيلو بسعر 85.75 جنيه، بدلًا من 65 جنيهًا

سمن كريستال أصفر وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيهًا، بدلًا من 100.75 جنيه.

سمن كريستال أصفر وزن 2.5 كيلو بسعر 195 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 4.250 كيلو بسعر 330 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 11 كيلو بسعر 850 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السمن في الأسواق، فيتو

أسعار سمن أبيض كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار سمن أبيض كريستال بعد الزيادة فجاءت كالتالي:

سمن كريستال أبيض وزن 700 جرام بسعر 60 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن 750 جرامًا بسعر 64 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن كيلو بسعر 85.75 جنيه.

سمن كريستال أبيض وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن 2.5 كيلو بسعر 195 جنيهًا.

سمن كريستال ابيض وزن 4.250 كيلو بسعر 330 جنيهًا.

سمن كريستال ابيض وزن 11 كيلو بسعر 850 جنيهًا.

أسعار زبدة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زبدة كريستال بعد الزيادة فجاءت كالتالي:

زبدة كريستال وزن 500 جرام بسعر 45 جنيهًا.

كريستال زبدة وزن كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 65.95 جنيه.