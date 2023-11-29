الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هل يغير الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية خلال اجتماعه القادم، عضو بالبنك يوضح

 قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم، لافتا إلى أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في وضع جيد خلال الفترة الحالية، لإعادة معدلات التضخم  إلى النسب المستهدفة بواقع 2%، دون ارتفاع معدلات البطالة والذي يبلغ الآن 3.9%.

 

انخفاض سعر الفائدة في هذه الحالة

 وأضاف خلال حديثه لمعهد أمريكان انتربرايز، أنه من الممكن البدء في خفض  سعر الفائدة حال انخفاض معدلات التضخم لعدة أشهر قادمة أخرى، فلا يوجد سبب حينها لإبقاء سعر الفائدة مرتفعا، كما أن وجود زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار. 

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الفيدرالي الأمريكي، فيتو 

أسعار الفائدة طويلة الآجل

وأشار والر إلى أن أسعار الفائدة طويلة الآجل لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل منتصف العام، والظروف المالية العامة أكثر تشددا، الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطا هبوطية على إنفاق الأسر والشركات، منوها إلى أنه بدأ العد التنازلي على تحول السياسة النقدية التي طال انتظارها.

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 وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 5.25٪ -5.50٪ في نهاية اجتماعه في الفترة من 31 أكتوبر إلى نوفمبر، وسط توقع المحللون التوصل إلى نفس النتيجة في الاجتماع القادم والذي من المقرر انعقاده يومي 12 و13 من شهرديسمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع هو الفرصة الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعبير عن آرائهم علنًا قبل بدء اجتماع الفائدة المرتقب من جانب الفيدرالي الأمريكي.

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