أخبار مصر: السيسي يشارك في قمة المناخ، انطلاق انتخابات الرئاسة بالخارج، إسرائيل تستأنف حربها في غزة، نجل السنباطي يهين شيرين

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

اليوم، الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ بدبي (كوب 28)

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨".

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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

بيان من الخارجية بشأن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024 (صور)

انتخابات الرئاسة بالخارج، أكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة انطلاق تصويت المواطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في شمال قطاع غزة، متحدثة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

اليوم، افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للزيارة لأول مرة

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فتح الدرج العظيم بـ المتحف المصري الكبير للزيارة اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولات الإرشادية التي تقوم بها الشركة المسئولة عن تقديم الخدمات السياحية بالمتحف لاختبار التشغيل التجريبي للخدمات بالمتحف.

رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

ارتفع عدد قتلى الإسرائيلي في العملية المزدوجة في القدس المحتلة، الخميس، إلى 4 إسرائيليين، بعد إعلان مقتل مستوطن برصاص قوات الاحتلال "عن طريق الخطأ".

سفير مصر بنيوزيلندا يكشف تقييمه لليوم الأول من تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

كشف السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزيلندا، عن تقييمه لليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

نجل السنباطي يغادر مسرح أبو بكر سالم بشكل مفاجئ فور غناء شيرين أغنية شهيرة لوالده (فيديو)

بشكل مفاجئ وصادم غادر مسرعًا الكابتن محمد السنباطي، نجل الموسيقار الراحل رياض السنباطي، حفل روائع “السنباطي” الذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية فور صعود المطربة شيرين عبد الوهاب على المسرح والتغني برائعة والده “عودت عيني على رؤياك” فى إشارة منه إلى تأدية الأغنية بشكل ضعيف مقارنةً بمغنيتها الأصلية كوكب الشرق أم كلثوم..

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الأهالي في نابلس ويشعلون النيران في السيارات (فيديو)

هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين منازل الأهالي في قرية جالود جنوب نابلس.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 01-12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ في تعاملات أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة داخل الأسواق والتي شهدت استقرار ملحوظ في هذه الساعات الأولي من صباح اليوم.

نيويورك تايمز: إسرائيل علمت بخطة حماس لهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه بأكثر من عام

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل علمت بخطة حركة حماس الفلسطينية لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر، قبل تنفيذ الهجوم بأكثر من عام.

إبراهيم سعيد: الأهلي يخطط لعودة تريزيجيه وكولر يرفض صفقة من العيار الثقيل

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة حول رغبة النادي الأهلي في فتح خط مفاوضات مع محمود حسن "تريزيجيه" من أجل العودة من جديد لصفوف القلعة الحمراء.

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

عقب مشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية خلال حفل “ليلة روائع السنباطي” المُقام حاليًّا ضمن ليالي موسم الرياض 2023، قرر تركي آل الشيخ إقامة ليلة خاصة لشيرين بموسم الرياض والكشف عن التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جانبا من تسليم كتائب القسام الدفعة السابعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن الهدنة الإنسانية المؤقتة.

ديربي العاصمة، الهلال يواجه النصر اليوم في صراع الصدارة بالدوري السعودي

ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية المواجهة المرتقبة بين الهلال أمام نظيرَه النصر في واحدة من أشرس المنافسات، بالجولة الـ15 من دوري رون السعودي.

محكمة في لاهاي تنظر الإثنين دعوى تتهم هولندا بالتواطؤ في جرائم حرب بغزة، وهذا ما ارتكبته

قالت محكمة في لاهاي الخميس إن محكمة جزئية ستنظر يوم الاثنين في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة إف-35 إلى إسرائيل يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب في غزة.

مجلس الأمن يصوت اليوم على مستقبل البعثة الأممية بالسودان ورفع القيود على تسليح الصومال

يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.