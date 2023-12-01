الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

ديربي العاصمة، الهلال يواجه النصر اليوم في صراع الصدارة بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي ، ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية المواجهة المرتقبة  بين الهلال امام  نظيرَه النصر  في واحدة من أشرس المنافسات، بالجولة ال15 من دوري رون السعودي.

 

ويدخل فريق الهلال مباراة النصر المرتقبة، وهو على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

ونجح فريق الهلال خلال الجولة الماضية، في تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن، وذلك بنتيجة 9-0، لتصبح هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في المسابقة.

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بينما يدخل فريق النصر مباراة «الكلاسيكو» أمام نظيره فريق الهلال، وهو عينه على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويأتي فريق النصر رفقاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة، وذلك عقب الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة، وتلقي الهزيمة في لقاءين فقط.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي


وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة  ليكون هو موعد مباراة الهلال والنصر، وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الملك فهد الدولي» معقل الزعيم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي


وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وبالتالي ستكون هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر.

غيابات مباراة الهلال والنصر 

 

ويغيب خمسة لاعبين عن المواجهة المرتقبة اليوم الجمعة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض  من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واللاعبون الخمسة كلهم يمثلون الهلال وسيغيبون بسبب الإصابة وهم، البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.

في المقابل، تأكدت جاهزية كل لاعبي النصر لمواجهة اليوم، وبالأخص قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما شارك في التدريبات الجماعية امس الخميس.


وكان رونالدو تعرض للإصابة في مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني، الاثنين الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم يكمل البرتغالي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

 

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