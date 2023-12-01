إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في شمال قطاع غزة، متحدثة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

يأتي ذلك، بينما أفاد موقع "واينت" العبري، أنه رغم التقارير التي تحدثت عن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن صافرات الإنذار دوت في مدينة سديروت وفي مستوطنات جافيم وإيفز ونير المحيطة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الاحتلال إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو غلاف غزة وقد اعترضتها القبة الحديدية.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت نقلًا عن مسؤولين مصريين اليوم الجمعة بأن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتضمن ذلك إطلاق 10 أسرى إسرائيليين آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وبينما شهد اليوم السابع من الهدنة، تعقيدات كثيرة قبيل إعلان بدء سريانه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس، بوجود تقديرات في إسرائيل بأن يكون اليوم الجمعة آخر يوم هدنة في قطاع غزة، وأن يتم استئناف القتال بحلول يوم السبت.