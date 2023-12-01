الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف القتال ضد حركة المقاومة اللإسلامية “حماس” في قطاع غزة.


وقال الجيش في بيان إن “حماس” خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".

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وذكر مراسل RT في قطاع غزة بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية عادت إلى سماء خانيونس ورفح.


وانتهت فعليا صباح الجمعة الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من دون الإعلان عن تمديدها.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

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