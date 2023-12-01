الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

تركي آل الشيخ وشيرين،
تركي آل الشيخ وشيرين، فيتو

عقب مشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية خلال حفل “ليلة روائع السنباطي” المُقام حاليًّا ضمن ليالي موسم الرياض 2023، قرر تركي آل الشيخ إقامة ليلة خاصة لشيرين بموسم الرياض والكشف عن التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

موسم الرياض 2023

وروَّج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجيًّا للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلًا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

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وانطلقت مؤخرًا فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

 

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

 

موسم الرياض 2023 

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

 

 

ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة. 

 

تركي آل الشيخ 

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

 

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”. 

 

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السنباطي المستشار تركي ال الشيخ المطربة شيرين المطربة شيرين عبد الوهاب المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فعاليات موسم الرياض مسرح أبو بكر سالم مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية موسم الرياض 2023 موسم الرياض

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