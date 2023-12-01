الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

مقتل مستوطن بالخطأ
مقتل مستوطن بالخطأ في عملية القدس، فيتو

ارتفع عدد قتلى الإسرائيلي في العملية المزدوجة في القدس المحتلة، الخميس، إلى 4 إسرائيليين، بعد إعلان مقتل مستوطن برصاص قوات الاحتلال "عن طريق الخطأ".

وأظهر مقطع فيديو للمستوطن يرفع يديه مستسلمًا لقوات الاحتلال لكن دون جدوى، حيث أطلقوا عليه النار بالخطأ وأصابوه بجراح حرجة قبل أن يعلن وفاته.

يذكر أنه من بين القتلى الذين أعلنهم، الحاخام أليملاخ فاسرمان، قاضي المحكمة الحاخامية في أسدود، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تبني عملية القدس، ومسؤوليتها الكاملة عنها، وزفت منفذيْها القساميَّين الشقيقين مراد النمر (38 عامًا) وإبراهيم النمر (30 عامًا)، والمنحدرين من صور باهر، جنوبي القدس.

ونفّذ مراد وإبراهيم النمر عملية إطلاق نار في اتجاه مستوطنين، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح أمس الخميس، مستهدفين محطة ركاب، وخاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال التي سارعت إلى المكان، قبل أن يستشهدا.

وأكّدت "القسام"، في بيانها، أنّ "هذه العملية البطولية تأتي ردًا على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها (وزير الاحتلال إيتمار) بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وصفت عملية القدس بـ"العملية القاسية"، وذكرت أنّ منفذَي العملية وصلا بسيارة إلى محطة الحافلات في القدس، وبدآ إطلاق النار في اتجاه الموجودين هناك، لافتةً إلى أنهما "كانا مسلَّحَين ببندقيتي M16".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القدس المحتلة مقتل مستوطن قوات الاحتلال الحاخام أليملاخ فاسرمان المحكمة الحاخامية في أسدود كتائب الشهيد عز الدين القسام حركة حماس

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في مقتل شاب على يد أقاربه بعين شمس، والده بالتحقيقات: استخدم أشقاؤه السيف في قتله

شيرين ملكة الحفل، لقطات تذكارية تجمع نجوم حفل روائع السنباطي (صور)

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

صافرات الإنذار تدوي في سديروت والمستوطنات المحيطة بغلاف غزة

اليوم، الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ بدبي (كوب 28)

رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ في تعاملات أمس

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية