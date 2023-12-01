رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

ارتفع عدد قتلى الإسرائيلي في العملية المزدوجة في القدس المحتلة، الخميس، إلى 4 إسرائيليين، بعد إعلان مقتل مستوطن برصاص قوات الاحتلال "عن طريق الخطأ".

وأظهر مقطع فيديو للمستوطن يرفع يديه مستسلمًا لقوات الاحتلال لكن دون جدوى، حيث أطلقوا عليه النار بالخطأ وأصابوه بجراح حرجة قبل أن يعلن وفاته.

#فيديو| المستوطن رفع يديه مستسلمًا لكن دون جدوى. جنود الاحتلال أطلقوا النار بالخطأ تجاه مستوطن وأصابوه بجراح حرجة خلال عملية القدس اليوم pic.twitter.com/5oIbASab1j Advertisements November 30, 2023

يذكر أنه من بين القتلى الذين أعلنهم، الحاخام أليملاخ فاسرمان، قاضي المحكمة الحاخامية في أسدود، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تبني عملية القدس، ومسؤوليتها الكاملة عنها، وزفت منفذيْها القساميَّين الشقيقين مراد النمر (38 عامًا) وإبراهيم النمر (30 عامًا)، والمنحدرين من صور باهر، جنوبي القدس.

ونفّذ مراد وإبراهيم النمر عملية إطلاق نار في اتجاه مستوطنين، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح أمس الخميس، مستهدفين محطة ركاب، وخاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال التي سارعت إلى المكان، قبل أن يستشهدا.

وأكّدت "القسام"، في بيانها، أنّ "هذه العملية البطولية تأتي ردًا على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها (وزير الاحتلال إيتمار) بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

⚠️TRIGGER WARNING ⚠️



WATCH: 2 terrorists open fire at a Jerusalem bus stop Thursday morning, killing 3 and wounding 6 others pic.twitter.com/52sqeWs0H2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 30, 2023

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وصفت عملية القدس بـ"العملية القاسية"، وذكرت أنّ منفذَي العملية وصلا بسيارة إلى محطة الحافلات في القدس، وبدآ إطلاق النار في اتجاه الموجودين هناك، لافتةً إلى أنهما "كانا مسلَّحَين ببندقيتي M16".