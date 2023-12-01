الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 01-12-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،فيتو
حالة الطقس اليوم،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس  القاهرة الكبرى


ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب الصعيد. ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى  24  


العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 23


6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23


بنها: الصغرى 15 والعظمى  24


الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 23


مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22


سيوة: الصغرى 07   والعظمى 20


كاترين الصغرى 04 والعظمى 20


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 23


الزقازيق: الصغرى 15  والعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  25


السويس: الصغرى 14 والعظمى 24


شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27


الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 24


بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24


المنيا: الصغرى 09 والعظمى 24


أسيوط الصغرى 08 والعظمى 25


سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25


الأقصر الصغرى 12  والعظمى 28


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبري حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم طقس القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

الأكثر شيوعًا عند الرجال، أعراض وطرق الوقاية من متلازمة ميلر فيشر

زي النهارده، كتبغا المنصوري يتغلب على المماليك البرجية ويحكم الدولة المملوكية

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

الحديدي: الخطيب تأخر في التدخل لحل أزمات الأهلي وغرور كولر أصبح واضحًا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها ديربي الهلال والنصر ومواجهات أبطال إفريقيا

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية