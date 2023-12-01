نيويورك تايمز: إسرائيل علمت بخطة حماس لهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه بأكثر من عام

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل علمت بخطة حركة حماس الفلسطينية لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر، قبل تنفيذ الهجوم بأكثر من عام.

وذكرت الصحيفة أن وثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات أكدت حصول مسؤولين إسرائيليين على خطة حماس، لكن مسؤولي الجيش والمخابرات رفضوا الخطة، معتبرين أن تنفيذها "صعب للغاية" على حماس.

وأوضحت الصحيفة أن "الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، حددت، نقطة بنقطة، بالضبط نوع الغزو المدمر الذي أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص".

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وأشارت الصحيفة، التي تقول إنها اطلعت على الوثائق، إلى أن المعلومات لم تحدد موعدًا للهجوم، لكنها وصفت هجومًا منهجيًّا يهدف إلى اجتياح التحصينات المحيطة بقطاع غزة، والاستيلاء على مدن إسرائيلية واقتحام قواعد عسكرية رئيسية، بينها مقر قيادة الفرقة المسؤولة عن القطاع".

وقالت أيضًا إن حماس نفذت الخطة بكل دقة.

وتابعت أن الوثيقة التي حصلت عليها إسرائيل عن هجوم حماس تم تداولها على نطاق واسع بين العسكريين والمخابرات، لكن لم يتضح إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو كبار القادة اطلعوا عليها.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين خلصوا إلى أن الجيش لو تعامل مع الوثيقة على محمل الجد "لكان نجح في منع هجوم حماس أو ربما التخفيف منه".