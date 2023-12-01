الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الأهالي في نابلس ويشعلون النيران في السيارات (فيديو)

مستوطنون يهاجمون
مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي في نابلس، فيتو

هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين منازل الأهالي في قرية جالود جنوب نابلس.

وأشعل المستوطنون النيران بالمركبات الموجودة بالقرية.

كما هاجم المستوطنين أحد المطاعم بمنطقة السهل في بلدة الساوية جنوب نابلس.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت قــوات الاحـتـلال قرية قصرة جنوب شرق نابلس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس الخميس، إن على إسرائيل أن تتصرف وفقًا لقوانين الحرب، وإن عليها اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين.

وأضاف للصحفيين في تل أبيب، أنه أوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك.

وأشار إلى أن "إسرائيل لديها… واحد من أكثر الجيوش تطورًا في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".

وطالب بلينكن، حكومة إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين، قائلًا إن الولايات المتحدة تدرس أيضًا إجراءات خاصة بها بهذا الخصوص.

وعن لقائه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال بلينكن بحثت معه الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية، مضيفًا أن اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني.

 

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المستوطنين الاسرائيليين قرية جالود جنوب نابلس وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

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