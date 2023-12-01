إبراهيم سعيد: الأهلي يخطط لعودة تريزيجيه وكولر يرفض صفقة من العيار الثقيل

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة حول رغبة النادي الأهلي في فتح خط مفاوضات مع محمود حسن "تريزيجيه" من أجل العودة من جديد لصفوف القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مرة آخرى لعودة محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ولو على سبيل الإعارة من فريقه طرابزون سبور التركي".

وأضاف: "بالرغم من مشاركة تريزيجيه مع طرابزون سبور التركي، إلا أن الأهلي يرغب في استعارته ويرى أن من الممكن موافقة النادي التركي وأن الصعوبة تكمن فى إقناع اللاعب فقط ".

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وخاض تريزيجيه 8 مباريات في الدوري التركي مع طرابزون سبور بمعدل 312 دقيقة، وأحرز هدفًا وحيدًا في مباراة سيفاس سبور.

كولر يرفض صفقة الموسم في الأهلي

وواصل إبراهيم سعيد بأن كولر يرفض صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض التعاقد مع صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المنتظر".

وأوضح: "كولر رفض التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني، ويرى أنه مازال أمامه الوقت من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي".

وأكد: "كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة".

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا السبت بدار السلام، وكانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على ميدياما الغاني، بينما تلقي يانج أفريكانز الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.





مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز



الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلى يفوز على ميدياما الغاني



وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.