لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جانبا من تسليم كتائب القسام الدفعة السابعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وصول الأسرى الإسرائيليين الستة.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة توثق تسليم كتائب القسام للدفعة السابعة من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في #غزة #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/4Fjl0eXW4o — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 30, 2023

يذكر أن "حماس" اعتبرت أن محتجزتين روسيتين تم تسليمهما الأربعاء ضمن اتفاق اليوم، وهو ما يفسر وجود 8 أسرى إسرائيليين في دفعة اليوم.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيًّا اليوم مقابل الإفراج عن 10 أسرى في غزة بينهم روسيان أطلق سراحهما أمس.

وأضاف أنه تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة، لافتًا إلى أن المحتجزين المفرج عنهم في غزة هم قاصران و6 نساء منهم مزدوجو الجنسية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرًا و7 نساء.