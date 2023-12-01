الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

سفير مصر بنيوزيلندا يكشف تقييمه لليوم الأول من تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

بدء التصويت بانتخابات
بدء التصويت بانتخابات الرئاسة في سفارة مصر نيوزيلندا، فيتو

انتخابات الرئاسة بالخارج، كشف السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزيلندا، عن تقييمه لليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

 

يوم عمل في نيوزيلندا

وقال سفير مصر في نيوزيلندا خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": ما زلنا في أول ساعات العملية الانتخابية، واليوم هو يوم عمل فنتوقع بالتدريج إقبالًا جيدًا من المصريين.
 

الجالية المصرية في نيوزيلندا

ولفت: تواصلنا مع تجمعات الجالية المصرية في نيوزيلندا لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الجالية تتركز خارج العاصمة وبالتالي بما أن اليوم عمل فإنه من المتوقع زيادة الإقبال تدريجيًّا يومي السبت والأحد.
 

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التواصل مع الوطنية للانتخابات

وأشار: نتواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تقديم التسهيلات اللازمة لتصويت الجالية في الانتخابات الرئاسية.
 

انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

 

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

بدء تصويت المصريين بأستراليا في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريين في نيوزيلندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب  التصويت.

 

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