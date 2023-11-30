الخارجية الأمريكية: سندعم صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة الدول النامية للتغيرات المناخية

كوب 28، قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سام ويربرج، إن مؤتمر المناخ cop 27 الذي استضافته مصر شهد تحقيق إنجازات كبيرة، فقد تم التركيز على التنفيذ.

التعامل مع الاحتباس الحراري

وأضاف "ويربرج"، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما أقول حققنا لا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العالم، فقد حققنا إنجازات كبيرة بالنسبة إلى الوصول إلى إمكانية التعامل مع الاحتباس الحراري، وفي قمة المناخ cop 28 المنعقدة بالإمارات نحن نريد التركيز على التقييم العالمي".

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مكافحة التغير المناخي

وتابع المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: "بعد مرور سنة، لابد من التقييم وأن نرى ماذا حققنا بعد كل هذه السنوات من الجهود العالمية المشتركة لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا المؤتمر سنركز على التقييم العالمي وسنجمع كل الإحصائيات والمبادرات ونتطلع إلى المستقبل".

دعم البلدان النامية المتضررة من التغيرات المناخية

وأوضح: "يجب إدراك أن كل الدول لا تمتلك الإمكانيات والميزانية ذاتها، والإدارة الأمريكية الحالية قدمت أكبر مساعدة في تاريخها في هذا الملف، ونركز على تقديم المساعدة للبلدان النامية وأي صندوق جديد حول الخسائر والأضرار".

كوب 28

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم الخميس، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا ودينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.



وبحث بن زايد والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.

و تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف "كوب 28" وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.