الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددًا من رؤساء الوفود المشاركين في كوب 28

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم الخميس، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا ودينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.

القضايا الإقليمية والدولية

وبحث بن زايد والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.

و تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف "كوب 28" وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

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تغير المناخ COP28

جدير بالذكر أن انطلقت فى مدينة "إكسبو دبي بالإمارات، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "COP28" سجل عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء يصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، ما بين وزراء وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية

وأضافت أن COP28 يشكل منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.