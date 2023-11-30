وزير الخارجية: هناك ضرورة لتأسيس صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة التحديات المناخية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية: إن معالجة قضايا تغير المناخ تحدٍ كبير، وأعلنت مصر في قمة المناخ الماضية Cop27 اهتمامها بتنفيذ التعهدات والعمل على الوفاء بما تم إنجازه في المراحل السابق.

تأسيس صندوق الخسائر والأضرار

وأضاف "شكري"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "علينا إكمال ما بدأناه في شرم الشيخ من قضايا مثل تأسيس صندوق الخسائر والأضرار والتركيز على قضايا التكيف المناخي، وليس قضايا تخفيض الانبعاثات فقط".

مواجهة التحديات المناخية

وتابع وزير الخارجية المصرية: "نتطلع أن يكون Cop 28 خطوة إضافية في التقدم لمواجهة التحديات الخاصة بمواجهة المناخ".

Advertisements

تعزيز الطاقة الجديدة

وأكد، أن العمل في هذا الصدد مشترك ولابد من تكاتف كل الجهود بين الدول النامية والمتقدمة، وخاصة أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها، حيث يجب عليها فتح مجالات التمويل وأن تصلح مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاعتمادات التي تؤهل الدول النامية بالانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على تخفيض الانبعاثات.

وشدد، على أنه لا يمكن عدم تحميل الدول النامية بأعباء دون توفير الآليات التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن التعامل مع القضايا المناخية عمل متكامل لابد أن يضطلع به كل الأطراف، سواء دول النامية أو المتقدمة.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨".



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.