"الضفة الغربية" برميل بارود على وشك الانفجار.. إسرائيل تفتح جبهة عدوان جديدة ضد الفلسطينيين.. نتنياهو يشكل جيشا من الميليشيات.. وسموتريتش يحرض على إبادتهم

فى الوقت الذي ينشغل فيه العالم بما يحدث فى غزة، أصبحت الضفة الغربية بمثابة برميل بارود على وشك الانفجار، ومؤخرا بدأ الجميع يدرك خطورة اشتعال الأوضاع بالضفة الغربية، خاصة مع إصرار حكومة الاحتلال على تسليح المدنيين وخلق ميليشيات شعبية تهدد حياة الفلسطينيين.

تصاعد التوتر فى الضفة الغربية

وتصاعدت حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة بالرغم من الهدنة السارية في قطاع غزة، ويتزايد عدد القتلى والجرحى في الضفة الغربية، إلى جانب مزيدٍ من الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته هناك.

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وأوقعت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 239 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن 3290 فلسطينيا جرى اعتقالهم منذ اندلاع الحرب، آخرهم الليلة الماضية حين اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينيًا بينهم سيدة من بيت لحم وسجناء سابقون.

زيادة عدد الشهداء فى الضفة منذ طوفان الأقصى

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية، اعتقلت 40 فلسطينيا، منذ أمس الأربعاء الماضى، في الضفة الغربية، وأشار نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ارتفع إلى 3365 منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أن أوامر الاعتقال الإداري، بلغت 1661 أمرا منذ نفس التاريخ بين أوامر تجديد للإعتقال وأخرى جديدة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس اليوم الخميس، إن الاحتلال يحول %80 من معتقلي الضفة للاعتقال الإداري، لعدم قدرته على توجيه تهم لهم، داعيا إلى ماوصفها بهبة جماهيرية لنصرة المعتقلين الفللسطيينيين لدى الاحتلال.

وفي جانب المستجدات على الأرض، قتل ثلاثة إسرائيليين بينهم حاخام وأصيب آخرون، في هجوم استهدف محطة للحافلات، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين فلسطينيين قُتلا بعد تنفيذهما العملية.

الإعلام العبري يحذر من انفجار الضفة

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد حذرت من أن الوضع في الضفة الغربية "على وشك الانفجار"، في وقت حذرت فيه تقارير أمريكية من "خطر اشتعال" جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل، في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات، وهجمات الجنود والمستوطنين.

الشفة الغربية

وتواصل القوات الاسرائيلية عدونها على الفلسطينيين، ممن تشتبه في انتمائهم للمقاومة، رغم تحذيرات تقارير أمريكية، من أن الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار، وبات يهدد باشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل، إذا لم تتوقف المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين، على الفلسطينيين العزل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد طالب إسرائيل باتّخاذ إجراءات عاجلة، لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، وخفض التوتّر، في ومواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".

نتنياهو يوزع السلاح على المدنيين

وفى تصريح يوحى بالإصرار على تفخيخ الأوضاع، علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين.

نتنياهو وسموتريتش ، فيتو

وأضاف نتنياهو: "أن رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني تمكن من القضاء على منفذي عملية الهجوم حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة، أحييهم".

وتابع: "أنني أقدر حقيقة أن المقاتلين والمدنيين تصرفوا بسرعة على الأرض، وأن الحكومة برئاستي ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وهذا إجراء يثبت نفسه مرارا وتكرارا في الحرب ضد الإرهاب القاتل".

سموتريتش يحرض على سكان الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "هناك مليوني نازي" في الضفة الغربية، واعتبر أن هجوم القدس اليوم الخميس يؤكد أن أعداء إسرائيل "ليسوا النازيين في غزة فقط".

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وردا على سؤال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" حول تغييرات في الميزانية تخصص نحو 105 ملايين دولار لتعزيز البنية التحتية الأمنية في الضفة الغربية، قال سموتريتش "هناك مليونا نازي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يكرهوننا تماما كما يفعل النازيون من حماس وداعش في غزة".

وقالت الصحيفة إن سموتريتش كان يشير على ما يبدو إلى استطلاعين للرأي أجريا هذا الشهر، ووجدا أن نحو ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.