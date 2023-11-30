استشهاد 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان عمرهما ثمانية أعوام و15 عامًا وعضوان بارزان بجماعات مسلحة، قُتلوا، الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين".

#شاهد | لحظة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي للطفل الثاني في جنين اليوم pic.twitter.com/PO9pYvIlwN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

وظهر في مقطع فيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه إطلاق نار على الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، لكن المقطع لم يظهر من أطلق الرصاص.

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما طُلب منه التعليق على مقطع الفيديو "في وقت سابق الأربعاء، خلال عملية لجيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم جنين، رشق عدد من المشتبه بهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بعبوات متفجرة.

ورد الجنود بإطلاق الذخيرة الحية صوب المشتبه بهم ورُصدت إصابات مباشرة".

وخلفت المداهمة على مخيم جنين أكواما من الركام وألحقت أضرارًا بالمنازل.

وقالت (وفا) إن فلسطينيين آخرين هما محمد جمال زبيدي ووسام زياد حنون من مخيم جنين، "استشهدا خلال عدوان الاحتلال" وأضافت أن "قوات الاحتلال اختطفت جثتيهما".