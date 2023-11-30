مخيم جنين ينزف، تصعيد إسرائيلي على الضفة الغربية.. لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال.. واستشهاد 230 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

في الوقت الذي تبذل فيه وسطاء عرب أبرزها – مصر وقطر- بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مساعي كبيرة من اجل تمديد الهدنة داخل قطاع غزة وضمان نجاح صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، صعدت دولة الاحتلال من العدوان علي مناطق بالضفة الغربية أبرزها مدينة جنين.



وتشهد الضفة الغربية، تصاعدًا في التوترات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ استشهد أكثر من 230 فلسطينيًّا بنيران الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب زهاء 3 آلاف، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

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لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطفل فلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأظهر المقطع المصور، لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الشهيد باسل أبو الوفا في جنين.



استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

لحظة اطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الشهيد باسل أبو الوفا في جنين. pic.twitter.com/GfnINNTFvV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2023



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طفلين استشهدا ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها".

وقالت وزارة الصحة: إن "الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عامًا) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين".

وقالت مصادر فلسطينية: إن "قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما".



اقتحام مدينة جنين

وحسب "وفا" فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.



كما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة تواصل اقتحام أحياء في مخيم جنين منذ ساعات الليلة الماضية. pic.twitter.com/ftL1HvKhSK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023



وطوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء مدينة جنين، واعتقلت عددًا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.

وقالت "وفا": إن شابين أصيبا أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ وكالة "وفا" الفلسطينية: إن "قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة".



وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين، كما قامت جرافات عسكرية إسرائيلية بتخريب البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

وذكرت وفا أن "قوات الاحتلال اختطفت أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى".

عاجل| مصادر محلية: تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/OUeQUgOI7C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

خسائر ضخمة جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي على جنين

من ناحيته قال رئيس بلدية جنين شمالي الضفة الغربية،، نضال عبيدي، الأربعاء، إن الجيش الاسرائيلي دمّر البنية التحتية بشكل كبير، مما أدى إلى تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.



ونوه عبيدي بأن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر "تفوق إمكانية البلدية".



وفي سياق متصل، أفادت غرفة تجارة وصناعة جنين أن الخسائر "وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة"، حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق عرب إسرائيل فيها.

عاجل| مصادر محلية: تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/OUeQUgOI7C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023



جيش الاحتلال يكثف من اقتحاماته لمخيم جنين

وكثف الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته لجنين، وبلغ الأمر ذروته في عملية أطلق عليها "حديقة ومنزل" في مطلع يوليو الماضي، هي الأكبر للجيش الإسرائيلي في المخيم منذ 20 عامًا.

وأسفرت العملية وقتها عن مقتل 12 فلسطينيًّا وجندي إسرائيلي، وخلفت دمارًا كبيرًا في جنين حيث تركزت العملية.



وفي يوليو الماضي لفت متحدث جيش الاحتلال، جيل هجري إلى أنه بعد انسحاب الجيش من جنين، أن العملية الأخيرة لم تصل للنتائج المرجوة، زاعما أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأهداف في المخيم.

الدمار الذي حلَ بمنزل لعائلة فريحات في مخيم جنين بعد تفجيره من قبل قوات الاحتلال. pic.twitter.com/qrmUpfZoQo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

جنين.. مخيم مكتظ بالسكان

ومخيم اللاجئين "جنين" المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفًا في أقل من نصف كيلومتر مربع، اجتاحته قوات الاحتلال فجر الإثنين مما أسفر عن إجلاء 500 أسرة من المخيم أو نحو ثلاثة آلاف شخص، وعبرت وكالات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص حجم العملية البرية والجوية.

