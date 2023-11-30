الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مخابرات الاحتلال تبدأ استدعاء عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

قوات الاحتلال الإسرائيلى،
قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيتو

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن جهاز مخابرات الاحتلال بدأ في استدعاء عائلات أسرى من القدس، من المتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من تبادل الأسرى ضمن اتفاق التهدئة.

الاحتلال الإسرائيلي وحماس 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اتفاق اليوم بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس يشمل إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينيًّا واستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الوسطاء "مصر وقطر والولايات المتحدة" أنه لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين.

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إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين

بينما قال مصدر في حركة حماس، إن الحركة ستطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين اليوم بينهم روسيان.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق سراح 102 من الرهائن في غزة بينهم 78 إسرائيليًّا حتى الآن، وذلك ضمن اتفاقية الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بموجب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة.

اتفاق الهدنة

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف: “يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية 16 قاصرًا و14 امرأة”.

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غزة القدس إسرائيل حماس اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة

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