الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القسام تعلن مسئوليتها عن عملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.

 

إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

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وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنها اعتقلت 6 أفراد من عائلة منفذي هجوم القدس للتحقيق معهم.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت حركة حماس، أن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الأسرى الفلسطينيين.

ونَعت حركة حماس منفذي عملية القدس قائلة: "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية وندعو إلى تصعيد المقاومة".

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كتائب القسام غزة القدس الاحتلال

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