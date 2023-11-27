ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

الهدنة الإنسانية في غزة، حذر رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، من انصراف العالم عما يحدث في الضفة الغربية، بسبب عنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاعتقالات التي تتم للشباب والأطفال واعتداءات المستوطنين المتطرفين.

رسالة تحذيرية من نجيب ساويرس للاحتلال الإسرائيلي

وعن الهدنة الإنسانية في غزة، وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن زيادة التطرف والعنف الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وزيادة عدد القتلى يسبب غليان لا يُحمد عقباه، مشيرًا إلى أن القتل الذي يمارسه الاحتلال يخلق جيلًا يريد الثأر لأهله.

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قوات الاحتلال تقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيتو

وقال المهندس نجيب ساويرس عن انشغال العالم بالهدنة "فى ظل هدنةً غزة انصرف العالم عما يحدث فى الضفة الغربية من عنف جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات للشباب والأطفال علاوة على اعتداءات المستوطنين المتطرفين وازدياد عدد القتلى الفلسطينيين مما يسبب غليان قد لا تحمد جوانبه".

وفي الرسالة التحذيرية التي وجهها المهندس نجيب ساويرس للاحتلال الإسرائيلي، قال: "قلت سابقا القتل والدمار لن يفعل شئ غير خلق جيل جديد يريد أن يثأر لأهله".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجومها بالضفة الغربية

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت هجومها في الضفة الغربية، وقامت باعتقال العديد من الفلسطينيين في الضفة، واقتحمت عدة مدن ومخيمات، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى تنفيذ عملية الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيتو



وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حوالي 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بالإضافة لمدينة القدس المحتلة، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى.

اعتقال أكثر من 7 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان لها، "أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل"، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية، فيتو

كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، حيث قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عدة اقتحامات وتنكيل واسعة، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، وتم الاعتداء على الفلسطينيين بالضرب المبرّح وأهالي الاسرى المحررين، بإضافة إلى القتل الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

اقتحام جنين واستشهاد 6 فلسطينيين

واستشهد 6 فلسطينيين، فى سلسلة اقتحامات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، كما شنت طائرات الاحتلال المسيرة سلسلة غارات على مخيم جنين.

قوات الاحتلال تقتحم مخيمات الضفة الغربية، فيتو



وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 مواطنين تم قتلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 14 آخرون، وتم اعتقال 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي استمر أكثر من 14 ساعة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، باقتحام مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وتم محاصرة المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما دمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".