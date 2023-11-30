الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط تاجر سلاح بحوزته 19 بندقية وذخائر في أسيوط

ضبط تاجر سلاح،فيتو
ضبط تاجر سلاح،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تاجر سلاح فى أسيوط بحوزة 19 بندقية وذخائر قبل ترويج بضاعته. 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (7 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

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